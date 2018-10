‘Girl’ haalt op twee weken tijd 100.000 bezoekers in Belgische bioscopen IB

31 oktober 2018

00u39

Bron: Belga 0 Film ‘Girl’, het filmdebuut van Lukas Dhont, haalt vandaag haar 100.000ste bezoeker. En dat na amper twee weken in de Belgische bioscopen: de premiere was op 17 oktober. Ook in Frankrijk heeft de film al meer dan een kwart miljoen bezoekers gehaald sinds de release daar op 10 oktober. Dat meldt de filmdistributeur Lumière.

Na Frankrijk heeft Girl dus ook haar afspraak met de Belgische bioscoopbezoeker niet gemist. Zeer uitzonderlijk daarbij is het feit dat de Vlaamse film zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië weet te scoren en zo dus een zeer ruim publiek bereikt.

In Nederland komt Girl in de zalen vanaf morgen, donderdag 1 november. En vanaf 16 januari komt hij in roulatie in de Amerikaanse bioscopen.

Indrukwekkende internationale festivalcarrière

Sinds de wereldpremière in Cannes, waar Girl bekroond werd met vier prijzen waaronder de Caméra d'Or voor beste debuut, is Girl bezig aan een indrukwekkende internationale festivalcarrière. De teller van internationale filmprijzen klimt stilaan naar de 20. Girl mag als officiële Belgische Oscarinzending ook een gooi doen naar de Academy Award voor Beste Niet-Engelstalige Film.

Girl vertelt het verhaal van de 15-jarige Lara, die het wil maken als ballerina. Samen met haar vader trotseert ze de wereld, maar vooral haar lichaam dat tegenstribbelt, want Lara is geboren als jongen.

Bekijk ook: