‘Girl’ grote winnaar op uitreiking Magrittes du Cinéma

03 februari 2019

Bron: Belga 0 Film De film ‘Nos batailles’ van regisseur Guillaume Senez en ‘Girl’ van Lukas Dhont zijn de grote winnaars van de negende editie van de Magrittes du Cinéma, de (hoofzakelijk) Franstalige filmprijzen, die vanavond in Brussel werden uitgereikt. Ze wonnen respectievelijk vijf en vier prijzen.

‘Girl’ kreeg de Magritte voor beste acteur (Victor Polster), voor beste scenario of bewerking, voor beste mannelijke bijrol (Arieh Worthalter) en voor beste Vlaamse film. De film, die vorig jaar in mei in Cannes de Caméra d’Or won, gaat over Lara, die ervan droomt een grote danseres te worden, ook al is ze geboren in het lichaam van een jongen.

“Dit is echt ongelofelijk. Bedankt aan de academie om voor mij gestemd te hebben. Ik zou eerst Nora Monsecour willen bedanken die een inspiratie (...) was voor de film en die ik enorm bewonder. Net als alle anderen die ervoor kiezen om zichzelf te zijn”, zei Victor Polster. “Daarnaast wil ik ook Arieh bedanken (die zijn vader speelt in de film, red.), omdat het echt ongelofelijk is om jouw dochter te zijn.”



“Voor mij gaat dit verhaal over het proberen om de meest echte versie van zichzelf te zijn. Toen ik Nora ontmoette, en ik haar verhaal las, was dat voor mij het verhaal van een jongere die, ondanks haar jonge leeftijd, probeerde om de meest authentieke versie van zichzelf te zijn”, zei Dhont.

‘Nos batailles’

‘Nos batailles’, de tweede film van Senez, kreeg de prijs voor beste film, beste regie, beste vrouwelijke bijrol (Lucie Debay), beste jong vrouwelijke talent (Lena Girard Voss) en beste montage.

“Dit doet deugd. Dit sterkt me in het idee dat ik er goed aan heb gedaan om al die opofferingen te brengen, want het is gecompliceerd om een regisseur te zijn, het is een echt tocht door de woestijn. Dit is een beetje een balsem voor het hart, om te blijven vooruitgaan, om door te gaan met mijn gevechten”, zei Senez, na de ceremonie.