‘Girl’ genomineerd voor negen Magrittes, de belangrijkste Franstalige filmprijzen DBJ

11 januari 2019

15u27 0 Film Het speelfilmdebuut ‘Girl’ van Lukas Dhont werd maar liefst negen keer genomineerd voor een Magritte, de belangrijkste Franstalige filmprijzen. ‘Girl’ werd genomineerd voor Beste Vlaamse film, Beste Scenario, Beste Mannelijke hoofdrol, Beste mannelijke bijrol, Beste D.O.P., Beste Geluid, Beste Kostuum, Beste Decor en Beste Montage. In de categorie Beste Vlaamse film werden ook ‘ Niet Schieten’, ‘Patser’ en ‘Engel’ genomineerd.

Zaterdag 2 februari worden tijdens een feestelijke ceremonie in de Brusselse Square de winnaars in de 22 categorieën bekend gemaakt. De ceremonie wordt ook rechtstreeks uitgezonden door La deux van de RTBF. De Académie André Delvaux bestaat uit 870 beroepslui, die de winnaars in twee rondes worden aanduidt.

In het verleden wonnen de meeste grote tenoren en habitués van de grote filmfestivals al een Magritte. Luc en Jean-Pierre Dardenne wonnen in 2015 met Deux jours, une nuit, Joachim Lafosse won in 2013 met A perdre la raison, Bouli Lanners was in 2017 de primus met Les premiers, les derniers en Jaco Van Dormael zegevierde in 2016 met Le Tout Nouveau Testament. Dit jaar is er in de categorie Beste Film geen gedoodverfde favoriet. Het belooft een spannende strijd te worden tussen opvallend fél uiteenlopende films als het hyper gestileerde Laissez bronzer les cadavres, de verborgen camera-film Mon Ket, het Belgisch banditisme-drama Tueurs of het herkenbare Nos Batailles.

Ook veel Vlamingen mochten de voorbije edities in galakleren glunderend een Magritte de lucht insteken. Oud-winnaars Michaël R. Roskam (Rundskop), Stijn Coninx (Marina) en Fien Troch (Kid en Home) kregen allen een Magritte voor beste Vlaamse film. Ook in de andere categorieën vallen Vlamingen regelmatig in de prijzen. Vorig jaar haalde Peter Van den Begin het met zijn vertolking in King of the Belgians van Jérémie Renier en Matthias Schoenaerts in de categorie Beste acteur. Eerder wonnen ook Wim Willaert, Matthias Schoenaerts en Veerle Baetens.

Dit is de volledige lijst met nominaties.



BESTE FILM

Bitter flowers van Olivier Meys, geproduceerd door Valérie Bournonville en Joseph Rouschop (Tarantula)

Laissez bronzer les cadavres van Hélène Cattet en Bruno Forzani, geproduceerd door Eve Commenge (Anonymes Films)

Mon ket van François Damiens, geproduceerd door Patrick Quinet (Artémis Productions)

Nos batailles van Guillaume Senez, geproduceerd door Isabelle Truc (Iota Production)

Tueurs van François Troukens en Jean-François Hensgens, geproduceerd door Jacques-Henri en Olivier Bronckart (Versus productions)

BESTE DEBUUTFILM

Bitter flowers van Olivier Meys, geproduceerd door Valérie Bournonville en Joseph Rouschop (Tarantula)

La part sauvage van Guérin Van de Vorst, geproduceerd door Benoit Roland (Wrong Men)

Tueurs van François Troukens et Jean-François Hensgens geproduceerd door Jacques-Henri en Olivier Bronckart (Versus productions)

Une part d’ombre van Samuel Tilman, geproduceerd door Marie Besson (Eklektik Productions)

Dit jaar bevat de categorie ‘Beste Debuutfilm’ vier genomineerden wegens een ex-aequo.

BESTE REGIE

Bitter flowers : Olivier Meys

Laissez bronzer les cadavres : Hélène Cattet, Bruno Forzani

Nos batailles : Guillaume Senez

Tueurs : François Troukens, Jean-François Hensgens

BESTE VLAAMSE FILM

Girl van Lukas Dhont, geproduceerd door Dirk Impens (Menuet)

Niet schieten van Stijn Coninx, geproduceerd door Peter Bouckaert (Eyeworks Film & TV Drama)

Patser van Adil El Arbi en Bilall Fallah, geproduceerd door Kobe Van Steenberghe en Hendrik Verthé (A Team Productions)

Engel van Koen Mortier, geproduceerd door Eurydice Gysel en Koen Mortier (CZAR Film)

BESTE BUITENLANDSE COPRODUCTIE

La mort de Staline van Armando Iannucci, geproduceerd door Gaëtan David (La Compagnie Cinématographique) en André Logie (Panache Productions)

L’homme qui tua Don Quichotte van Terry Gilliam, geproduceerd door Sébastien Delloye (Entre Chien et Loup)

Nico, 1988 van Susanna Nicchiarelli, geproduceerd door Valérie Bournonville en Joseph Rouschop (Tarantula)

The happy Prince van Ruppert Everett, geproduceerd door Sébastien Delloye (Entre Chien et Loup)

BESTE SCENARIO OF ADAPTATIE

Bitter flowers : Maarten Loix, Olivier Meys

Bye bye Germany : Sam Garbarski

Girl : Lukas Dhont, Angelo Tijssens

Nos batailles : Guillaume Senez

BESTE ACTRICE

I feel good* : Yolande Moreau (rol: Monique Pora)

Mademoiselle de Joncquière* : Cécile de France (rol: Madame de La Pommeraye)

Tueurs : Lubna Azabal (rol: Lucie Tesla)

Une part d’ombre : Natacha Régnier (rol : Julie)

BESTE ACTEUR

Au poste !* : Benoit Poelvoorde (rol: Buron)

Girl : Victor Polster (rol: Lara)

Mon ket : François Damiens (rol: Danny Versavel)

Tueurs : Olivier Gourmet (rol: Frank Valken)

BESTE VROUWELIJKE BIJROL

Bye bye Germany : Tania Garbarski (rol Frau Sonia)

La part sauvage : Salomé Richard (rol : Lucie)

Nos batailles : Lucie Debay (rol : Laura)

Une part d’ombre : Erika Sainte (rol : Maud)

BESTE MANNELIJKE BIJROL

Girl : Arieh Worthalter (rol: Mathias)

Laissez bronzer les cadavres : Pierre Nisse (rol: Le jeune)

Tueurs : Bouli Lanners (rol: Dany Bouvy)

Une part d’ombre : Yoann Blanc (rol : Fabian)

BESTE VROUWELIJKE ONTDEKKING

C’est tout pour moi : Nawell Madani (rol : Lila)

Les garçons sauvages*: Anaël Snoek (rol: Tanguy)

Nos batailles : Lena Girard Voss rol: Rose)

Tueurs : Bérénice Baoo (rol: Nora)

Une part d’ombre : Myriem Akheddiou (rol: Cathy)

Dit jaar zijn er in de categorie Beste vrouwelijke ontdekking 5 genomineerden owv. een ex-aequo.

BESTE MANNELIJKE ONTDEKKING

L’échange des princesses : Thomas Mustin (rol: Duc de Condé)

Mon ket : Matteo Salamone (rol: Sullivan)

Nos batailles : Basile Grunberger (rol : Elliott)

Une part d’ombre : Baptiste Lalieu (rol: Noël)

BESTE D.O.P.

Girl : Frank van den Eeden

Laissez bronzer les cadavres : Manu Dacosse

Tueurs : Jean-François Hensgens

BESTE GELUID

Girl : Yanna Soentjens

Laissez bronzer les cadavres : Yves Bemelmans,

Benoît Biral, Dan Bruylandt, Olivier Thys

Tueurs : Marc Engels, Thomas Gauder, Ingrid Simon

BESTE DECOR

Bye bye Germany : Véronique Sacrez

Girl : Philippe Bertin

Laissez bronzer les cadavres : Alina Santos

BESTE KOSTUUM

Bye bye Germany : Nathalie Leborgne

Girl : Catherine Van Bree

Laissez bronzer les cadavres : Jackye Fauconnier

BESTE MUZIEKSCORE

Au temps où les Arabes dansaient : Simon Fransquet

La part sauvage : Manuel Roland, Maarten Van Cauwenberghe

Une part d’ombre : Vincent Liben

BESTE MONTAGE

Girl : Alain Dessauvage

Laissez bronzer les cadavres : Bernard Beets

Nos batailles : Julie Brenta

BESTE KORTFILM

Calamity van Séverine de Streyker en Maxime Feyers, geproduceerd door Maxime Feyers, François-Xavier Willems en William Vergatti (Next Days Films)

D’un château l’autre van Emmanuel Marre, geproduceerd door Sébastien Andres en Alice Lemaire (Michigan Films)

Icare van Nicolas Boucart, geproduceerd door Julie Esparbes en Anthony Rey (Hélicotronc)

Une soeur van Delphine Girard, geproduceerd door Jacques-Henri Bronckart (Versus Production)

BESTE ANIMATIE KORTFILM

La bague au doigt van Gerlando Infuso, geproduceerd door Annabella Nezri (Kwassa Films)

Le quatuor à cornes van Arnaud Demuynck en Benjamin

Botella, geproduceerd doorArnaud Demuynck (La Boîte,… Productions)

Not today van Marine Jacob, geproduceerd door Vincent Gilot (Atelier de La Cambre)

Simbiosis carnal van Rocío Álvarez, geproduceerd door William Henne en Delphine Renard (Zorobabel)

BESTE DOCUMENTAIRE

Des cowboys et des Indiens, le cinéma de Patar et Aubier van Fabrice du Welz, geproduceerd door Vincent Tavier (Panique!) en Alain Goossens (La Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

La grand-messe van Méryl Fortunat-Rossi en Valéry Rosier, geproduceerd door Benoit Roland (Wrong Men)

Manu d’Emmanuelle Bonmariage, geproduceerd door Hanne Phlypo en Antoine Vermeersch (Clin d’oeil Films)

Mitra van Jorge León, geproduceerd door Geneviève De Bauw (Thank you & Good night Productions)

Ni juge ni soumise van Jean Libon en Yves Hinant, geproduceerd door Patrick Quinet (Artémis Productions)