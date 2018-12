‘Girl’ genomineerd voor een Golden Globe TK

06 december 2018

14u21 10 Film Lukas Dhonts speelfilmdebuut ‘Girl’ blijft de prijzen en nominaties aan elkaar rijgen. De film heeft zopas een nominatie in de wacht gesleept voor de Golden Globes, de Amerikaanse film- en televisieprijzen die uitgereikt worden door de Hollywood Foreign Press Association. Girl is genomineerd voor de Golden Globe Award for ‘Best Foreign Language Film’. De winnaars worden op 6 januari bekendgemaakt.

“Ik ben de Hollywood Foreign Press Association bijzonder dankbaar”, laat regisseur Lukas Dhont weten in een eerste reactie. “Het is een grote eer om in het gezelschap te mogen zijn van zo’n fantastische filmmakers. ‘Girl’ ligt me enorm na aan het hart. Het is een film ontstaan uit een vriendschap die erg belangrijk is voor mij. Iedereen die mij geholpen heeft Girl tot leven te brengen wil ik vastpakken en in hun oor fluisteren: Golden. Globe. Nominatie.”

‘Girl’ was een van de hoogtepunten van het afgelopen Festival van Cannes, waar de film in wereldpremière ging. Na een uitzonderlijk goede ontvangst door pers en publiek mocht de film er uiteindelijk naar huis met vier prijzen, waaronder de Caméra d’Or voor het beste speelfilmdebuut. Hoofdrolspeler Victor Polster werd bekroond met de prijs voor ‘beste acteerprestatie’.

Sindsdien volgden al twintigtal filmprijzen, waaronder de Sutherland Award op het BFI London Film Festival en de Golden Eye Award op het Zürich Film Festival. Victor Polster werd sinds Cannes al een handvol keer bekroond voor zijn acteerprestatie, o.a. vorige week nog op het Stockholm International Film Festival. ‘Girl’ is tevens drie keer genomineerd voor de European Film Awards: ‘beste film’, ‘beste acteerprestatie’ (voor hoofdrolspeler Victor Polster), en ‘beste Europese speelfilmdebuut’ (European Discovery Award). Op 15 december weten we of de film de nominaties ook kan verzilveren.

De prent is ook de officiële Belgische inzending voor de Oscar voor ‘beste niet-engelstalige film’. In januari weten we of de film ook daar bij de genomineerden is. De kans is met de Golden Globe-nominatie, die vaak een graadmeter is voor de Academy Awards, alleen maar groter geworden.