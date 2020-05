‘Game Of Thrones’-collega’s Jason Momoa en Peter Dinklage samen in horrorfilm MVO

21 mei 2020

09u14 1 Film ‘Game Of Thrones’-acteurs Jason Momoa en Peter Dinklage keren samen terug naar de set. Ze spelen allebei mee in de horror-actiefilm ‘ Good Bad & Undead’, zo weet Deadline.

Dinklage kruipt in de huid van Van Helsing, de laatste in een lange lijn van vampierenjagers. In de prent zal hij een vreemde vriendschap opbouwen met een vampier, gespeeld door Momoa, die heeft gezworen dat hij nooit meer iemand zal doden. Samen doen ze aan oplichterij om geld te verdienen. Ze trekken van dorp naar dorp, waar Van Helsing doet alsof hij de vampier van kant maakt. Wanneer hun plannetje aan het licht komt wordt er echter een prijs op het hoofd van Momoa gezet, waardoor alles en iedereen plots achter hén aan zit.

Zowel Dinklage als Momoa hebben het al druk gehad sinds het einde van ‘Game Of Thrones’. Jason nam zijn rol als Aquaman weer op, en Peter werkt aan verschillende projecten, zoals de thriller ‘I Care A Lot’ en de actiefilm ‘The Dwarf’. Er gaan ook geruchten dat de twee acteurs vaker willen samenwerken. Zo zouden ze het zien zitten om een remake van de klassieker ‘Twins’ te maken.