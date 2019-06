‘Game of Thrones’-actrices Sophie Turner en Maisie Williams willen film gebaseerd op hun vriendschap maken SD

10 juni 2019

10u53

Bron: People 0 Film Sophie Turner (23) en Maisie Williams (22) leerden elkaar kennen op de set van ‘Game of Thrones' en zijn ondertussen vriendinnen voor het leven geworden. Dat inspireerde hen zo, dat ze van plan zijn om een film te maken die gebaseerd is op hun vriendschap.

In een interview met Vogue Paris doet Sophie Turner haar toekomstplannen uit de doeken. De actrice geeft toe dat ze later graag films wil produceren en regisseren: “Als acteur heb je slechts een beperkte hoeveelheid creatieve controle”, vertelt ze. “Ik wil de volledige creatieve controle hebben en mijn eigen visie kunnen creëren. Het is iets waar ik heel enthousiast over ben.”

En Turner weet al goed hoe dat project er moet uitzien: ze wil samenwerken met Maisie Williams - haar collega uit ‘Game of Thrones’ én haar beste vriendin. “Mijn beste vriendin Maisie en ik hebben een erg intense vriendschap”, klinkt het. “Een vriendschap die ik nog nooit met iemand anders heb gehad. We hebben het gevoel dat we een film willen schrijven over een vriendschap waarbij je elkaars zielsverwanten bent, maar dan vriendschappelijk. Het is een prachtige verbondenheid, maar het kan ook vernietigend zijn.”

De actrice is zich momenteel al grondig aan het voorbereiden, vertelt ze. “Ik heb een boek gekocht over hoe je scenario’s moet schrijven! Om het mezelf te leren. Want ik kan niet zo goed schrijven, maar ik wil het wel. Ik ben helaas niet getalenteerd genoeg.”