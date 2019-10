‘Game Of Thrones’-actrice duikt op in Belgische film MVO

21 oktober 2019

20u58 1 Film De Belgische regisseur Bouli Lanners begint deze maandag met de opnames van ‘Wise Blood’, een passioneel liefdesverhaal verankerd in de Presbyteriaanse gemeenschap en de sobere landschappen van het eiland Lewis in het noorden van Schotland. Daarin zien we een opvallende naam: Michelle Fairley, bekend als Catelyn Stark uit ‘Game of Thrones’.

Om dit project succesvol te maken, besloot Bouli Lanners samen te werken met de Belgische Vlaamse regisseur Tim Mielants (Legion, Peaky Blinders) die Bouli onlangs regisseerde in De Patrick en met wie hij een gemeenschappelijke artistieke visie deelt. Bouli Lanners schreef het script en koos ook om de hoofdrol te spelen .

Naast Bouli Lanners spelen ook Julian Glover (‘Game of Thrones’, ‘Indiana Jones’) en Clovis Cornillac (‘Bellamy’) mee.

Verhaal

Phil, een robuuste 55-jarige Belg, woont en werkt op het eiland Lewis, het meest afgelegen eiland van de Buiten-Hebriden in het noorden van Schotland. Op een nacht krijgt hij een beroerte waardoor zijn geheugen hem in de steek laat.De 55-jarige Millie, bij wie Phil werkt, moet voor hem zorgen. Zij is lid van de kleine Presbyteriaanse gemeenschap van het eiland. Uiteindelijk vertelt zij hem dat ze heimelijke minnaars waren. Phil en Millie vinden de passie terug en houden in het geheim weer van elkaar. Terwijl Phil dit liefdesverhaal met geneugten ontdekt en zijn normale leven als boerenjongen hervat, ziet Millie op tegen de dag dat hij zich alles opnieuw zal herinneren en beseffen dat ze tegen hem heeft gelogen.

Van maandag 21 oktober tot en met 29 november vinden de opnames van ‘Wise Blood’ plaats op het eiland Lewis in Schotland.