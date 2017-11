'Game Of Thrones'-acteur in alle stilte getrouwd TDS

Game of Thrones-acteur Jason Momoa, Khal Drogo in de reeks, is getrouwd in alle stilte. Hij en zijn vriendin Lisa Bonet traden begin oktober in het huwelijk in de buurt van Los Angeles.

Een vertrouweling van het koppel, die ook de trouwakte kon inkijken, heeft aan Us Weekly verklapt dat het stel het tijd vond hun relatie officieel te maken.

Dat de details over het huwelijk werden gelekt kan de acteur echter niet appreciëren: "Ik dacht dat het geheim was gebleven, maar een of andere eikel heeft het gelekt. Ik zal je vinden", aldus Jason.

Photo News Lisa Bonet. Zij en Momoa al ruim twaalf jaar een koppel.

De acteur noemt noemt Lisa, bekend van 'The Cosby Show' in interviews al jarenlang "mijn vrouw". Trouwen was dan ook eerder een formaliteit: "Weet je, ik ben eigenlijk al 12 jaar met mijn vrouw getrouwd. Het was gewoon een samenkomst van onze families om onze liefde te vieren."

Intieme ceremonie

De twee spraken hun geloften uit tijdens een intieme ceremonie in hun huis in Topanga, Californië. Er waren enkele bekende gasten, en er vond ook een traditionele Maori-haka (een ceremoniële dans, nvdr) plaats.

Momoa en Bonet zijn al ruim twaalf jaar een koppel en hebben twee kinderen samen: dochter Lola (10) van zoon Nakoa-Wolf (8). Lisa heeft uit haar eerdere huwelijk met zanger Lenny Kravitz een volwassen dochter: actrice Zoë Kravitz.