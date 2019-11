‘Frozen’-actrice Kristen Bell gebruikt eigen film om ruzie tussen kinderen op te lossen Redactie

08 november 2019

20u02

Bron: ANP 0 Film Kristen Bell (39) maakt handig gebruik van de film ‘Frozen’, waarin ze de rol van prinses Anna vertolkt, als haar twee dochters ruzie hebben. Op de première van ‘Frozen 2' vertelt de actrice tegen People hoe ze haar ruziënde kroost uit elkaar kan halen met behulp van de populaire Disneyfilm.

"Wanneer ik ze elkaar in de haren zie vliegen, zeg ik ‘Zouden Anna en Elsa dit ook doen? Zouden Anna en Elsa ook zo over elkaar denken? Wat zouden Anna en Elsa doen?'", vertelt Bell. "Dat is de kracht van een verhaal, toch? Ze respecteren dit verhaal zo erg en ze weten dat die meiden om elkaar geven, dus het is een makkelijke manier om ze uit hun woede te halen en te laten beseffen dat ze even aardig moeten zijn voor elkaar.”