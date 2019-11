‘Frozen 2' zet ook in België beste openingsweekend ooit neer voor een animatiefilm MVO

25 november 2019

16u38

Bron: Eigen berichtgeving/ANP 1 Film ‘Frozen 2' laat - ironisch genoeg - niemand koud. Dat blijkt ook uit de Belgische bioscoopcijfers. “We hebben met ‘Frozen 2' vijf dagen na de release niet minder dan 235.000 bezoekers naar de bioscoop gelokt”, zo zegt The Walt Disney Company Belgium aan deze krant.

“Met dit mooie resultaat zetten we het beste openingsweekend-cijfer ooit neer voor een animatiefilm”, aldus de woordvoerder. “De vorige recordhouder stond op naam van ‘Minions’.” Die laatste haalde 192.000 bezoekers. Dat betekent dat zusjes Anna en Elsa met alwéér een record zijn gaan lopen.

‘Frozen 2' verbreekt ook in de Nederlandse bioscopen records. De film heeft in het eerste weekend al meer dan 200.000 bezoekers getrokken en 1,6 miljoen euro binnengehaald. De opening op woensdag was de beste ooit voor een animatiefilm van Disney, maakte de distributeur vandaag bekend.

Hit in de VS

Volgens Box Office heeft de Disneyfilm in Noord-Amerika een slordige 130 miljoen dollar opgebracht. Dat de film goed zou scoren, was vooraf wel ingecalculeerd door de filmstudio. Maar de opbrengst in het eerste weekend is boven verwachting, net als in ons land.

Wereldwijd

Ook buiten Noord-Amerika scoorde Frozen 2 met ruim 220 miljoen dollar goed. Daardoor komt de opbrengst in het eerste weekend uit op zo’n 350 miljoen dollar (317,5 miljoen euro). De eerste Frozen bracht in 2013 in totaal ruim 1.3 miljard dollar op in bioscopen over de gehele wereld. Daarmee is die film nog steeds de best scorende animatiefilm ooit.