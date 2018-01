'Fifty Shades' en 'Transformers' favorieten bij 'Razzies', de awards die niemand wil MVO

22 januari 2018

11u21 0 Film 'Transformers: The Last Knight' is dit jaar de grote favoriet bij de Golden Raspberry Awards. De film van Michael Bay heeft liefst negen nominaties in de wacht gesleept waaronder slechtste film, slechtste regie en slechtste acteur (Mark Wahlberg). Na Transformers is 'Fifty Shades Darker' de grootste kanshebber met acht nominaties met eveneens een nominatie voor slechtste film.

Drie jaar geleden kreeg de voorganger van 'The Last Knight' ook al de meeste nominaties bij de Razzies. 'Age of Extinction' was toen zeven keer genomineerd maar kwam er nog goed van af met alleen beeldjes voor Michael Bay (regie) en Kelsey Grammar (slechtste mannelijke bijrol).

Naast 'Transformers' en 'Fifty Shades Darker' zijn ook 'Baywatch', 'The Emoji Movie' en 'The Mummy' dit jaar genomineerd voor slechtste film. In de categorie slechtste actrice gaat het tussen Katherine Heigl ('Unforgettable'), Dakota Johnson ('Fifty Shades Darker'), Jennifer Lawrence ('Mother!'), Tyler Perry ('Boo! 2: A Medea Holloween') en Emma Watson ('The Circle'). Tom Cruise ('The Mummy'), Johnny Depp ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'), Jamie Dornan ('Fifty Shades Darker') en Zac Efron ('Baywatch') maken naast Mark Wahlberg kans op de Razzie voor slechtste acteur

De Razzies zijn goudkleurige beeldjes in de vorm van een framboos, een satirische tegenhanger van de Oscars. Ze worden traditiegetrouw de avond voor de prestigieuze Oscars uitgereikt. Het gala vindt dit jaar voor de 38e keer plaats.