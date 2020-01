‘FC De Kampioenen: Viva Boma’ populairder dan alle andere Vlaamse films samen MC

03 januari 2020

11u18 4 Film ‘FC De Kampioenen: Viva Boma’, de nieuwste film van de Kampioenen blijft door de Vlaamse cinema’s razen. De film van Jan Verheyen zal morgen al de kaap van 400.000 kijkers ronden en het daarmee beter doen dan alle andere Vlaamse films die in 2019 samen zijn uitgebracht.

‘In de statistieken zal ‘Viva Boma’ voor 2019 zo’n 325.000 kijkers gehaald hebben. En nu al zit de film aan 400.000 fans. Daarmee zit de nieuwste Kampioenenfilm in de succeslijn van de vorige films. Als dat succes zo blijft doorlopen zou het wel eens kunnen dat Viva Boma’ ook in 2020 hoog in de lijst van best scorende films zal eindigen’, aldus Kampioenen-regisseur Jan Verheyen.

Naast de klassieke Kampioenen-bezoekers, ouder met kinderen en grootouders met kleinkinderen, blijken ook heel veel tieners naar ‘Viva Boma’ te komen. ‘Dat is inderdaad heel erg opvallend. Als de Kampioenen nog eventjes doorgaan dan komen ze in de galerij van evergreens als Gaston & Leo en Will Tura’, lacht Verheyen. ‘De reden van het succes? De gulle collectieve lach en het verbindende dat de Kampioenen toch hebben’.