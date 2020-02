‘FC De Kampioenen: Viva Boma’ lokt nu al 500.000 bezoekers TDS

03 februari 2020

13u30

Bron: Independent Films 0 Film ‘FC De Kampioenen: Viva Boma’, de vierde Kampioenenfilm, heeft afgelopen weekend de kaap van het half miljoen betalende toeschouwers gerond. Daarmee is hij met grote voorsprong de populairste Belgische film van het afgelopen jaar, hij doet het zelfs beter dan alle andere Vlaamse films die in 2019 zijn uitgebracht samen.

‘FC De Kampioenen: Viva Boma’ werd eind vorig jaar al op de wereld losgelaten, maar wordt op dit moment nog steeds in 30 Vlaamse bioscopen vertoond. De exacte teller staat na het afgelopen weekend op 511.000 bezoekers. “Als dat succes zo blijft doorlopen, zou het wel eens kunnen dat Viva Boma ook in 2020 hoog in de lijst van best scorende films zal eindigen”, aldus Kampioenen-regisseur Jan Verheyen. Naast de klassieke Kampioenen-bezoekers, ouder met kinderen en grootouders met kleinkinderen, blijken ook heel veel tieners naar Viva Boma te komen.