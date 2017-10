'Fast & The Furious 9' uitgesteld ADN

Bron: ANP 2 AFP Michelle Rodriguez. Film Fans van de films Fast & The Furious moeten nog een jaar geduld hebben. De negende film in de reeks is uitgesteld. Eigenlijk zou deel 9 in april 2019 gaan draaien maar Universal heeft laten weten dat de film pas in 2020 in première gaat.

De reden van de vertraging is niet gemeld, maar het rommelt wel binnen de gelederen van de filmcast. Hoofdrolspelers Dwayne Johnson en Vin Diesel zouden ruzie met elkaar hebben en Michelle Rodriguez dreigt weg te gaan.

De actrice is met de producenten in gevecht om de vrouwelijke karakters in de film een betere positie te geven. Zo wil ze meer gesprekken tussen de vrouwen onderling, vertelde ze onlangs tegen TMZ.

Collega Jordana Brewster geeft Michelle helemaal gelijk. Zij wil ook betere verhaallijnen voor de vrouwen, zei ze tegen Us Weekly. Ze hoopt dan ook vurig dat de producenten en Michelle tot een compromis komen. "Michelle hoort gewoon bij Fast & The Furious", stelt ze. "Bovendien is ze een geweldige collega en ik werk graag met haar."

AFP Dwayne "The Rock" Johnson en Vin Diesel.