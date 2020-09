‘Fast & Furious’-cast staat stil bij verjaardag Paul Walker JVE

14 september 2020

10u23

Bron: ANP 2 Film De cast van de populaire ‘Fast & Furious’-filmreeks is Paul Walker nog lang niet vergeten. Walker overleed in 2013 op 40-jarige leeftijd na een auto-ongeluk. Dit weekend zou de acteur 47 jaar geworden zijn. Zijn filmcollega’s lieten op social media weten dat hun gedachten dit weekend bij hem waren.

"Fijne verjaardag", schreef Ludacris bij een foto van de acteur. "We hebben je voor altijd in ons hart gesloten." Vin Diesel deelde een bewerkte foto waarop Paul groot op de achtergrond te zien is. “Voor altijd”, klinkt het bij hem. Ook Jordana Brewster, die in de films de vriendin van Paul speelde, deelde een foto van de twee achter de schermen. Ze liet daarbij weten dat ze hem nog steeds erg mist. Tyrese Gibson postte dan weer een foto online van op de set. “Simpel gezegd: we missen je elke dag”, klinkt het bij hem.

Meadow Walker, de inmiddels 21-jarige dochter van de acteur, toonde op Instagram een oude foto waarop haar pa haar vast heeft. "Een fijne verjaardag voor de mooiste ziel", zegt ze daarbij over haar vader.

