“’Fast & Furious 9' wordt mogelijk ruimtefilm” SDE

11 juli 2020

16u17

Bron: ANP 0 Film Het negende deel van de ‘Fast & Furious’-filmreeks speelt zich mogelijk af in de ruimte. Daarop hintte rapper Ludacris (42), die de rol van Tej Parker speelt, in ‘The Jess Cagle Show’ op radiozender SiriusXM.

In de uitzending werd Ludacris gevraagd naar de mogelijkheden om nog een paar films aan de franchise toe te voegen. Co-host Julia Cunningham schetste vervolgens een paar scenario's waarvan er een de ruimte als locatie had. Ludacris bevestigde dat ze warm zat. "Maar ik ga het niet weggeven", aldus de rapper en acteur. Cunningham gaf zich echter niet gewonnen en stelde dat het vast de ruimte moest zijn. Ludacris bedekte daarop zijn mond waardoor het leek alsof ze het goed had geraden. "Ik heb geen idee waar je het over hebt", plaagde hij vervolgens.

‘Fast & Furious 9' zou eigenlijk al in mei uitkomen, maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld. De film zal nu pas in april 2021 in de bioscoop te zien zijn.