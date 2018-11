‘Fantastic Beasts’ pakt uit met geliefd personage uit ‘Harry Potter’, maar verprutst daarmee mogelijk de tijdlijn MVO

05 november 2018

08u57 3 Film ‘Fantastic Beasts 2: The Crimes Of Grindelwald’ komt met een grote verrassing uit het verleden: Minerva McGonagall, ofwel professor Anderling, zal haar opwachting maken.

Minerva is een erg geliefd personage uit de originele reeks Harry Potter-films en -boeken. Een jongere versie van de professor in actie zien is dan ook een grote wens van vele fans.

Het nieuws werd bevestigd toen de volledige cast van de film deze week werd prijsgegeven, met actrice Fiona Glascott als vertolker van Anderling.

Er is echter één probleempje: Minerva werd volgens de boeken pas geboren in 1935, en ging naar Zweinstein in 1947. Dat terwijl de ‘Fantastic Beasts’-film zich afspeelt in 1926.

Hoe schrijfster J.K. Rowling dit probleem gaat oplossen is nog niet bekend. Ofwel sjoemelt ze met de tijdlijn naargelang zij dat nodig vindt voor het verhaal, ofwel krijgen we Anderling enkel te zien in een flash-forward. Dat zou betekenen dat ze aan het einde van de film zou kunnen worden aangekondigd als een hoofdpersonage in de 3de film van de reeks.

De schrijvers noch de actrice hebben al commentaar geven over de verrassende rol.

Fiona Glascott Cast As Younger Professor McGonagall in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald https://t.co/AnoCA6eHqo pic.twitter.com/iEql4eqv7q Geek Vibes News 📰(@ GeekVibesNews) link

De acordo com o site a atriz que vai dar vida a jovem Minerva é a Fiona Glascott #FantasticBeasts pic.twitter.com/Gs28Uv94H0 Minerva McGonagall(@ minervadiretora) link