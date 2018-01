'Fantastic Beasts' houdt voet bij stuk: nieuwe beelden van Johnny Depp in zijn rol vrijgegeven MVO

13u39 1 YouTube Johnny Depp als Grindelwald. Film De filmmakers achter 'Fantastic Beasts and Where to Find Them: The Crimes of Grindelwald' houden voet bij stuk. Johnny Depp zal ondanks luid protest toch de rol van slechterik Grindelwald op zich mogen nemen, en nu krijgen we daar ook de eerste beelden van te zien.

Fans van de franchise zagen het niet zitten om een man die beschuldigd werd van mishandeling als één van de hoofdpersonages in de film te zien, maar hun oproep valt op dovemansoren. J.K. Rowling liet in een statement weten dat de 'Fantastic Beasts'-films steevast verder zouden gaan met Depp als tovenaar Gellert Grindelwald.

Op hun Twitter-account zijn nu ook de eerste nieuwe beelden van Johnny Depp in zijn rol te zien. Hoewel het de bedoeling was om de aandacht te trekken met een opvallend beeld van Jude Law in zijn rol van de jonge professor Perkamentus, was het eerder een minder belangrijke foto, die op grote schaal werd verspreid door fans, die met de aandacht aan de haal ging: Johnny Depp en zijn tegenspeelster in het midden van de set.

Twitter Johnny Depp als Grindelwald op de set.

