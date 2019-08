‘Ewan McGregor herneemt rol van Obi-Wan Kenobi’ SDE

16 augustus 2019

11u38

Bron: Deadline 3 Film Ewan McGregor (48) zal mogelijk opnieuw in de huid kruipen van het personage Obi-Wan Kenobi uit ‘Star Wars’. Volgens Deadline is de Schotse acteur volop aan het onderhandelen over zijn rol in een nieuwe Disney+-serie rond de Jedi.

Ewan McGregor was als de (jonge) Obi-Wan Kenobi te zien in de ‘Star Wars’-films ‘The Phantom Menace’ (1999), ‘Attack of the Clones’ (2002) en ‘Revenge of the Sith’ (2005). Ook was hij te horen in ‘The Force Awakens' uit 2015. Er waren al langer plannen om een film rond Kenobi te maken, maar nu ziet het er dus naar uit dat er een volledige serie voor de toekomstige streamingservice Disney+ zit aan te komen.

Als het project doorgaat, zal het de derde ‘Star Wars’-serie zijn op Disney+. Dit najaar - wanneer de streamingservice van start gaat - wordt ook ‘The Mandalorian’ gelanceerd. Die reeks, met Pedro Pascal in de hoofdrol, gaat over premiejager Boba Fett. Daarnaast ontwikkelt Disney ook nog een titelloze serie die een prequel moet worden van ‘Rogue One’. Diego Luna herneemt daarvoor zijn rol als piloot Cassian Andor weer op.