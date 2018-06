"Engste horrorfilm ooit": 'Hereditary' breekt records na première



TDS

11 juni 2018

17u51

Bron: AKA AGENCY 0 Film Afgelopen weekend ging 'Hereditary' in première in de Verenigde Staten. De film werd vertoond in 2.964 zalen en behaalde een box office van 13.037.336 dollar. De horrorfilm, die door Amerikaanse critici 'de engste film van het jaar' is gedoopt, veroorzaakte tijdens voorpremières op diverse festivals al paniek onder bezoekers. Sommige mensen zouden huilend en gillend uit de zaal zijn weggerend.

Ook in Nederland ging 'Hereditary' afgelopen vrijdag in première waar hij vertoond werd in 76 uitverkochte zalen. Op één avond behaalde de film een box office van bijna € 46.000. 'Hereditary' was hiermee de grootste landelijke horrorpremière ooit in Nederland.

'Hereditary', met onder meer Toni Collette en Gabriel Byrne in de hoofdrollen, werd voor het eerst vertoond op het Sundance Film Festival en werd daar lovend ontvangen. Critici bestempelen Hereditary als dé horrorfilm van 2018 en ‘The Exorcist van deze generatie’. In alle bioscopen waar 'Hereditary' te zien is, is het personeel bovendien geïnstrueerd hoe zij met angstige mensen om moeten gaan.

'Hereditary', met in de hoofdrollen Toni Collette, Gabriel Byrne en Ann Dowd, gaat over een vrouw die cryptische en steeds verontrustender geheimen over haar voorouders ontdekt. Regisseur Ari Aster laat met zijn filmdebuut een zeer verontrustende kijk zien op een huishouden dat op onheilspellende wijze uit elkaar valt.

De filmhit draait vanaf 27 juni in onze Belgische bioscopen.