“Elsa komt uit de kast in ‘Frozen 3‘” SDE

02 oktober 2019

07u47

Bron: WGTC 6 Film De tweede film uit de reeks moet nog uitkomen, maar er doen al volop geruchten de ronde over de verhaallijn van ‘Frozen 3'. De belangrijkste is dat Elsa eindelijk een romance zal beleven, met een vrouw dan nog.

Volgens de meestal goed ingelichte website We Got This Covered broedt Disney op een nieuwe verhaallijn waarin Elsa een vriendin krijgt. Eigenlijk zou dat al in de tweede film gebeuren, die binnenkort uitkomt, maar er werd besloten dat dat toch iets te snel zou zijn. Bronnen binnen Disney vertellen aan de website dat gevreesd werd voor een ban in bepaalde landen wanneer de lesbische verhaallijn al in ‘Frozen 2' werd doorgevoerd.

Maar, klinkt het, in de derde film zou Elsa wel degelijk de liefde vinden en dus haar seksualiteit bevestigen. Al sinds de eerste film, die in 2013 uitkwam, ijveren fans voor een lesbische verhaallijn én een vriendinnetje voor Elsa.