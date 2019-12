"Een nooit eerder vertoonde ramp": nieuwe 'Cats'-film afgemaakt door kijkers en recensenten TDS

21 december 2019

13u57

Bron: ANP 0 Film De verfilming van ‘Cats’, die donderdag in première ging, heeft in het buitenland weinig lovende kritieken gekregen. Het merendeel van de recensies laat niets heel van de verfilming van de hitmusical. De Engelse krant Telegraph gaf de film zelfs een beoordeling van nul sterren. De bijbehorende kritiek was niet mals: “Het is een nooit eerder vertoonde ramp - een zeldzame en met sterren bezaaide calamiteit waar je mond van openvalt.”

Zelfs met een sterrencast, die onder anderen bestaat uit Idris Elba, Judi Dench, James Corden en Taylor Swift, is Cats niet op zijn pootjes terecht gekomen. Zo zegt Variety dat “negen levens niet genoeg zouden zijn voor de sterren om hun betrokkenheid bij deze slecht uitgevoerde verfilming van Andrew Lloyd Webbers hitmusical te boven te komen.”

De film kreeg na het uitbrengen van de trailer al veel kritiek over het uiterlijk van de acteurs in de film. De katten zouden te veel op mensen lijken, en daardoor werd de trailer als ‘bizar’ en ‘eng’ bestempeld. Jason Derulo, die in de film te zien is als de kat Rum Tum Tuggers, verdedigde de film. Tegen TMZ zei de zanger dat de film een “ongelooflijk stuk kunst” was. Ook had de zanger geen goed woord over voor de recensenten: “Wat weten zij er nou weer van? Hebben zij ooit in hun leven zelf een film gemaakt?”