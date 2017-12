"Dit is jouw verhaal": Kortfilm 'BACKSTORY' raakt een gevoelige snaar bij kijkers Redactie

De kortfilm 'BACKSTORY' heeft wereldwijd meer dan 30 filmprijzen gewonnen. Het ontroerende verhaal raakt dan ook bij velen een gevoelige snaar. De kortfilm gaat over het leven dat de meesten onder ons wel kennen: liefde, geluk, verdriet... een rollercoaster. BACKSTORY is in 17 dagen gefilmd over een periode van anderhalf jaar.

