"Disney maakt eerste zwarte prinses te blank"

01 oktober 2018

17u30

Nog voor hij in de zalen loopt, zorgt de nieuwe animatieprent van de Disney-stal voor controverse. 'Wrack-it Ralph 2' verenigt zowat alle prinsessen uit de Disney-geschiedenis. Dat betekent dat ook Tiana, de heldin uit 'The Princess and the Frog', aanwezig is. Maar Disney's allereerste zwarte prinses heeft op de tekentafel een letterlijke witwasoperatie ondergaan. Racisme, roepen critici.

De eerste die verrast reageerde, was actrice Anika Noni Rose. Zij leende haar stem aan Tiana in 'De prinses en de kikker' (2009), en stelde op Instagram met verbazing vast dat haar personage een "veel helderdere huid en fijnere gelaatstrekken" heeft gekregen.

"Ik en mijn team zochten meteen contact met de studio om die visuele veranderingen aan te kaarten", aldus de actrice. Ze wilde dat het Tiana-personage een nieuwe tekenbeurt zou krijgen vooraleer de film op 21 november in de VS uitkomt.

Pyjamaparty

In het nieuwe avontuur verlaat Ralph -een schurk uit een videogame die uit wil groeien tot held- zijn vertrouwde wereldje om in het internet te verzeilen. Hij hoopt er een vervangingsstuk te vinden om 'Sugar Rush' te herstellen, het videospelletje waarin zijn vriendin Vanellope von Schweetz leeft.

Op de internetsite 'Oh, My Disney' wonen zowat alle Disney-heldinnen, van Sneeuwwitje over Ariel ('De Kleine Zeemeermin'), Jasmine ('Aladdin') en Pocahontas tot Tiana. Op dat moment beschikt ze nog over een zwarte huid. Even later -tijdens een pyjamaparty- is de prinses dermate verbleekt en haar haar zodanig gegolfd dat je haar niet meer herkent.

"Kritiek ter harte genomen"

Brandi Collins-Dexter van de antiracistische ngo Color of Change startte een campagne tegen het "witwassen" van Tiana. "De Disney-studio beloofde daarop het personage te hertekenen, zodat Tiana opnieuw een fiere zwarte prinses met volle wangen en zwarte huid en haren wordt. Volgens de krant Wall Street Journal heeft Disney alle kritiek ter harte genomen en zal Tiana inderdaad weer als twee druppels water op de oorspronkelijke versie lijken.