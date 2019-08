‘Dirty Dancing’: passie op én naast de dansvloer Redactie

03 augustus 2019

06u00

Bron: Primo 0 Film Een van de feelgood-bioscoophits van eind jaren 80 was ongetwijfeld de romantische dansfilm ‘Dirty Dancing’. Jennifer Grey (59) en Patrick Swayze, die in 2009 overleed op 57-jarige leeftijd, deden wereldwijd vele miljoenen fans zwijmelen: de passie tussen de twee hoofdrolspelers spatte van het scherm. Dansscholen profiteerden mee van het succes van de film.

Het dansen was Patrick Swayze met de paplepel ingegeven. Zijn moeder was een bekende choreografe die de danspassen bij films als ‘Urban Cowboy’ en ‘Thelma and Louise’ had bedacht. Als kleine jongen al was Patrick op de dansvloer te vinden: zijn vader leidde een balletgezelschap in Houston. Als tiener ontmoette hij daar ook zijn toekomstige vrouw, danseres Lisa Niemi (63). Later op de universiteit maakte Swayze ook deel uit van het turnteam van zijn school en wilde hij graag acteren.

Zijn schermdebuut maakte hij in 1979 op 27-jarige leeftijd in de snel vergeten film ‘Skatetown, U.S.A.’ Halverwege de jaren 80 werd hij bij het grote publiek een bekend gezicht. Hij speelde de hoofdrol van Orry Main in de ook bij ons erg populaire miniserie ‘North and South’, die zich afspeelde tegen de achtergrond van de Amerikaanse Burgeroorlog.

Tijdens zijn dertig jaar durende carrière kon je zijn naam terugvinden op de aftiteling van bijna vijftig films en tv-series. Naast ‘Dirty Dancing’ zal hij vooral herinnerd worden voor zijn rol in de surf-film ‘Point Break’ en in die andere romantische filmklassieker, ‘Ghost’. Er zouden wellicht nog meer mooie rollen zijn gevolgd, maar in de lente van 2008 sloeg het noodlot toe. Zijn woordvoerder maakte bekend dat Swayze aan alvleesklierkanker leed en dat hij een intensieve medische behandeling volgde. De therapie mocht niet baten: anderhalf jaar later stierf Swayze, op 57-jarige leeftijd.

Een pluimpje

De allereerste keer dat we Jennifer Grey aan het werk konden zien, was toen ze op negentienjarige leeftijd in een spotje speelde voor frisdrankenmerk Dr. Pepper. Niet echt een droomstart voor iemand die een acteeropleiding aan een dure privé-school in Manhattan had gekregen, zou je denken, maar de opdrachten liepen stilaan binnen. In 1984, toen haar carrière van de grond kwam, speelde ze mee in drie films. Onder meer in ‘Red Dawn’, naast ... Patrick Swayze. In 1986 was het écht het prijs voor haar: ze kreeg een rol in de tienerkomedie ‘Ferris Bueller’s Day Off’, als de boosaardige zus van Ferris, een rol van Matthew Broderick (57). Met hem kreeg ze ook een relatie.

Een jaar later stapte ze dus in ‘Dirty Dancing’, maar van een vonk tussen haar en Swayze was aanvankelijk geen sprake. ‘Ik was erbij toen hij auditie kwam doen voor de rol’, herinnert ze zich. ‘Ik was al gecast als Frances ‘Baby’ Houseman. Patrick was er met enkele andere gasten. We zeiden beleefd goeiendag, maar voor de rest viel hij me niet op. Later hoorde ik dat de studio Val Kilmer in gedachten had voor de rol van dansleraar Johnny Castle, maar hij haakte uiteindelijk af. En zo werd het Patrick. Toen we nauwer gingen samenwerken voor de dansscènes, viel het me op dat hij lekker rook, en dat zijn huid mooi verzorgd was. Hij was ook sterk en erg beschermend. Hij legde echt z’n hart en ziel in de vertolking. Hij had geen schrik om zichzelf volledig te geven. Hij was de tegenpool van hoe ik zelf was. Waar hij zich in alles smeet, was ik veel terughoudender. Hij zou alles doen; ik had schrik van alles. Neem nu die beroemde lift op het einde van de film waarbij hij me in de lucht steekt. Ik was daar als de dood voor, en wilde die dansbeweging ook niet repeteren. Eens de camera draaide, ging Patrick er volledig voor. En ik legde mijn lot volledig in zijn handen. Ik vertrouwde hem blindelings: hij was dan ook een fantastische danser! De lift stond er in één take op. Gelukkig maar! Want het water in het meer waar de scène werd gedraaid, was ijskoud, en bovendien had Patrick een pijnlijke blessure. Ik was slechts een pluimpje, maar het is een hele klus om zelfs een lichtgewicht vanuit het water boven je hoofd te heffen. Dat voelt aan als honderd kilo.’

Een nieuwe neus

Er zat een leeftijdsverschil tussen de twee hoofdrolspelers: hij was 34, zij 26. Tijdens de opnames groeiden ze naar elkaar toe. Dansrepetities groeiden uit tot ware discofeestjes en Grey en Swayze groeiden echt in hun personages. En door het vele fysieke contact zou een relatie tussen de twee acteurs voor velen misschien geen verrassing zijn. Maar het bleef bij een hechte professionele band. Grey was verloofd met Matthew Broderick en Swayze was al meer dan tien jaar getrouwd met Lisa Niemi. Hun huwelijk zou 34 jaar standhouden, tot zijn dood in 2009. Later raakte ook bekend dat Swayze kampte met een alcoholverslaving, waardoor hij soms gewelddadig werd. Lisa verliet zelfs even het echtelijke dak, maar Swayze beterde zijn leven en ging in therapie. Lisa zegt dat hun laatste jaren samen de beste waren van hun huwelijk.

Vijf jaar later na Swayze’s dood vond Lisa opnieuw het geluk: ze trouwde met een juwelier. In de zomer van 2001 trouwde Jennifer Grey met acteur en regisseur Clark Gregg (57), en eind dat jaar zag hun dochter Stella het levenslicht. Het koppel is nog steeds samen, maar acteren doet Jennifer nog nauwelijks. In het begin van de jaren 90 onderging ze een neuscorrectie die mislukte. Daardoor moest ze opnieuw onder het mes om de schade enigszins te herstellen. Maar haar gezicht was zodanig veranderd dat zelfs haar beste vrienden haar nog nauwelijks herkenden. Bovendien had de gezichtsverandering haar carrière geen goed. Ze zei hierover: ‘Ik ging de operatieruimte binnen als een beroemdheid - en verliet ze als een onbekende. Het was alsof ik onzichtbaar was.’

7 Dirty Dancing-weetjes

1. Veel ‘dirty’ was er niet aan de dansscènes te merken, want ‘Dirty Dancing’ was eigenlijk een heel brave dansfilm. Maar de (jonge) meisjes waren dol op het verhaaltje vol tienerromantiek.

2. De film werd voor een groot deel opgenomen op een ranch in het Appalachen-gebergte in Virginia.

3. Het totale budget waarmee de film werd gedraaid, wordt geraamd op zes miljoen dollar. Maar wereldwijd bracht hij meer dan 170 miljoen dollar in het laatje!

4. ‘(I’ve Had) The Time Of My Life’ uit de filmsoundtrack werd wereldwijd een enorme hit voor Bill Medley en Jennifer Warnes. Het nummer werd ook bekroond met een Oscar, een Grammy én een Golden Globe. Ook ‘She’s Like The Wind’ van Patrick Swayze ken je ongetwijfeld nog.

5. Bij de twintigste verjaardag van de film werd de soundtrack opnieuw uitgebracht. Deze keer werden heel wat van de oude sixties-classics waarop gedanst werd in de film (van o.a. Otis Redding, The Four Seasons en Solomon Burke) toegevoegd.

6. In 2004 kwam er een vervolg op de succesfilm: ‘Dirty Dancing: Havana Nights’. Van de hoofdrolspelers uit de oorspronkelijke film was enkel Patrick Swayze even te zien (als dansinstructeur) in deze prequel, die zich afspeelt in de dagen van de Cubaanse revolutie in 1958. Op de soundtrack waren Black Eyed Peas, Carlos Santana en Christina Aguilera te horen.

7. In 2010 deed Jennifer Grey mee aan de Amerikaanse versie van ‘Dancing With The Stars’. Ze won de danswedstrijd ook.