"Deze film moet bewijzen dat mensen nog naar de cinema durven": ‘Tenet’ komt als eerste (en enige) zomerse blockbuster in de zalen

24 augustus 2020

06u38 0 Film Het is op de valreep, maar dankzij 'Tenet' komt er deze zomervakantie toch nog een blockbuster in de cinemazalen. De eerste en de enige. De verwachtingen zijn dan ook torenhoog voor de nieuwste prent van topregisseur Christopher Nolan. "Deze film moet bewijzen dat mensen wel nog naar de bioscoop willen en durven te gaan."

Een budget van 200 miljoen euro, een sterrencast met onder anderen Robert Pattinson (34) en Michael Caine (87) en Christopher Nolan - het brein achter 'Inception', 'Dunkirk' en 'The Dark Knight' - als regisseur aan de knoppen. Onder normale omstandigheden zou niemand twijfelen aan de slaagkansen van 'Tenet'. De coronacrisis zorgde echter voor een ravage in de filmindustrie en liet zo ongeveer de hele sector tot stilstand komen. Nolan wilde het virus geen spelbreker laten zijn, werkte toch z'n film af en eiste vervolgens dat 'Tenet' in de bioscoopzalen - en dus niet via een of andere streamingdienst - zou worden vertoond. De première werd talloze keren uitgesteld, bang als de verdelers zijn voor lege zalen, maar nu woensdag is het dan toch zover.

Risicovol

"Het belang van 'Tenet' voor de bioscoopzalen is gigantisch", zegt VRT-fillmjournalist Ward Verrijcken (46). "Door de corona zijn we veel meer films gaan streamen. 'Tenet' is dé prent die moet bewijzen dat mensen wel nog naar de cinema willen en durven te gaan. Ik kan me niet voorstellen dat hij gaat floppen, al weet je het natuurlijk nooit. Het wordt interessant om te zien of cinema's de concurrentie van streaming gaan blijven voelen."

Regisseur en filmliefhebber Jan Verheyen (57) gelooft niet dat het zo'n vaart zal lopen. "Het ene sluit het andere niet uit: streamen en bioscoop kunnen perfect naast elkaar bestaan", klinkt het. "Het is niet omdat streamingdiensten steeds belangrijker worden, dat de bioscoop plots gaat verdwijnen. Dat gebeurde ook niet toen televisie in de fifties plots een concurrent werd van de cinemazalen. Je moet gewoon zorgen dat je iets in de cinema brengt dat mensen écht willen zien."

"Ik denk dat Nolan dit maar al te goed beseft", gaat Verheyen verder. "De regisseur neemt een risico, maar iemand moet de eerste zijn. 'Tenet' is de voorbode: iedereen zit nu te kijken of de film het gaat halen. Want dat is dé vraag natuurlijk: keert het cinemapubliek terug als er ook effectief iets groots op het bioscoopscherm te zien is? Voor 'Tenet' is het nu vooral belangrijk dat de mensen die gaan kijken de film goed vinden, want word of mouth blijft de beste reclame."

Wat de slaagkansen ook kan bemoeilijken, is dat 'Tenet' allesbehalve een hapklare brok popcornvertier is. Dat vond zelfs acteur Kenneth Branagh (59). "Dit is het eerste script in mijn carrière dat ik meermaals heb moeten lezen voor ik begreep waar het over ging.", aldus de Britse acteur. Honderdvijftig minuten lang word je - met een mondmasker op je neus - meegezogen in een langgerekte adrenalinestoot. Het verhaal begint met een aanslag op de nationale opera in Kiev, die enkel 'De protagonist' (John David Washington, 36) overleeft. Hij krijgt vervolgens een ultrageheime missie, waarbij hij de Russische schurk Andrei Sator (Kenneth Branagh) moet uitschakelen en zo Wereldoorlog III moet helpen te verhinderen.

Gegoochel met tijd

Vooral het gegoochel met het begrip 'tijd' - net als in 'Memento', de doorbraakfilm van Nolan - maakt dat je bij deze prent goed moet blijven opletten. "Dit is een extreem interessante, maar ook erg moeilijke film", zegt ook Ward Verrijcken. "Het is geen evidente blockbuster, maar eentje die je als kijker uitdaagt. Met als centrale vraag: 'Kan je het verleden herstellen om het heden beter te maken?' Het was ongetwijfeld niet zo gepland, maar dat is exact de vraag waar de hele wereld momenteel mee bezig is. Hierdoor wint het verhaal van 'Tenet' alleen maar aan belang."

Dat het verhaal van 'Tenet' niet meteen een 'sit back and relax'-ervaring biedt, maakt het volgens Verrijcken net de ideale prent om mensen te lokken. "Bovendien heeft 'Tenet' ook geen enkele concurrent in de bioscoopzalen." Daar is onze Hollywoodreporter Kristien Gijbels het mee eens. "Als kijker heb je niet veel keuze, maar dat hoeft ook niet per se. De naam Christopher Nolan staat garant voor kwaliteit. Ik vrees alleen dat deze film heel lang in de zalen zal moeten draaien om winstgevend te zijn. Reguliere afzetmarkten zoals de bioscopen in New York, Los Angeles of San Francisco - die normaal voor een heel groot stuk van de opbrengsten zorgen - zijn momenteel allemaal gesloten. En als je naar de huidige situatie in Amerika kijkt, dan zal daar niet onmiddellijk verandering in komen."

'Tenet' komt woensdag in de Belgische zalen.

