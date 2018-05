'Deadpool 2' breekt dan toch record 'Avengers' MVO

22 mei 2018

14u13 0 Film Het vervolg op de hitfilm 'Deadpool' is het afgelopen Pinksterweekend spectaculair geopend. De grappige anti-held slaagde erin om 'Avengers: Infinity War' van de troon te stoten in de box office rangschikking.

20th Century Fox is in de wolken met de film, die nu al de meest succesvolle uit hun geschiedenis is. Wereldwijd leverde de prent al 176 miljoen dollar op, of 149 miljoen euro. Het is de grootste internationale opbrengst ooit voor een film met een R-rating.

In het tweede deel keert de grofgebekte huurling Wade Wilson (Ryan Reynolds) terug. Hij moet het ditmaal opnemen tegen Cable (Josh Brolin), een supersoldaat met een moorddadige missie.