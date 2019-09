‘De Patrick’ valt in de prijzen in Amerika KD

25 september 2019

06u45

Bron: ANP 1 Film ‘De Patrick’, een Belgische tragikomedie met Kevin Janssens in de titelrol, heeft een Amerikaanse prijs gewonnen. De film van debuterend regisseur Tim Mielants heeft op het Fantastic Fest in de Texaanse stad Austin een van de belangrijkste awards van de competitie in de wacht gesleept. De film won in de categorie ‘Next Wave’, vrij vertaald kan deze categorie omschreven worden als ‘talent om in de gaten te houden’.

Eerder werd Tim Mielants op het Festival van Karlovy Vary al bekroond als beste regisseur. De film speelt zich af op een naturistencamping waar Patrick (Kevin Janssens) de klusjesman is. Op een dag gebeuren er twee zaken waar Patrick geen rekening mee had gehouden: zijn favoriete hamer verdwijnt en zijn vader overlijdt. Dit leidt tot een existentiële queeste waar onder anderen campingleider Herman (Pierre Bokma) een grote rol speelt. De film kreeg ook in België heel wat lovende kritieken.