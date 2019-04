‘De Klokkenluider van de Notre-Dame’ verkoopt beter sinds de brand KD

18 april 2019

19u06

Bron: ANP 0 Film Sinds de grote brand in de Notre-Dame is er veel meer interesse in spullen die met de beroemde Parijse kathedraal te maken hebben. Zo hebben veel mensen de dvd van ‘De Klokkenluider van de Notre-Dame’ gekocht bij Bol.com. Dat meldt de webwinkel.

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Victor Hugo uit 1831. Voor de Franse versie en de Nederlandse vertaling is sinds de brand ook veel meer interesse. Inmiddels is de interesse wel weer wat afgenomen.