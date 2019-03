'De Fabeltjeskrant' in première: zo ziet de film eruit Gunter Van Stappen

In de Antwerpse Kinepolis is vanochtend ‘De Fabeltjeskrant: De Grote Dierenbos-Spelen’ in première gegaan. Heel wat bekende Vlamingen vertolken een stem in de film: Zo spelen onder meer mee: Walter Baele (Meneer de Uil), Guga Baùl (Meneer de Raaf) en Tine Embrechts (Juffrouw Ooievaar) mee.

Op 29 september 1968 kwam de eerste aflevering van “De Fabeltjeskrant” op televisie op de NTS (vandaag de NOS). In totaal werden tussen 1968 en 1992 liefst 1.640 afleveringen uitgezonden in meer dan veertig landen.

Vanaf woensdag 3 april is de film in elke bioscoopzaal te zien.