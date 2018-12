‘De Collega’s 2.0' neemt zwakke start met slechts 12.500 bezoekers MVO

Film 'De Collega's 2.0' doet het niet zo goed in de zalen. De eerste vijf dagen na de première kwamen maar een kleine 12.500 bezoekers naar de bioscoop.

Jan Verheyens remake van de populaire serie lokt jammer genoeg nog niet zoveel kijklustigen. De meeste kijkers (zo’n 20.000) kwamen er via een reeks avant-premières voor bedrijven, zo schrijft het Nieuwsblad. In totaal hebben dus ongeveer 32.500 mensen de film gezien. Niet waar men aanvankelijk op gehoopt had.

Filmverdeler KFD reageerde in het Nieuwsblad op de lage cijfers. “Heel veel mensen gingen het voorbije weekend shoppen voor de feestdagen. Dat zal volgend weekend, enkele dagen voor Kerstmis, zeker niet anders zijn. Maar daarna, tijdens de vakantieweken, verwachten we beterschap. Want er is ook geen directe concurrentie van een andere Vlaamse film.”

De film heeft echter honderdduizend bezoekers nodig om uit de kosten te geraken, en het is nog maar de vraag of men daaraan zal komen. Spijtig voor Verheyen, die met andere kleppers als ‘De Kampioenen’ steevast volle zalen lokt.