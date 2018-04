'De Buurtpolitie' krijgt derde film (en tweede strip) dankzij groot succes MVO

09 april 2018

06u14

Bron: Nieuwsblad 1089 Film Niet alleen op tv, maar ook op het grote scherm zijn de agenten van 'De Buurtpolitie' razend populair. Hun tweede film: 'De Tunnel', lokte maar liefst 150.000 bezoekers, waaronder veel kinderen. Een derde film kreeg alvast groen licht dankzij het grote succes.

De eerste film, 'De Buurtpolitie: de Grote Geldroof', kwam uit in 2016 en deed het voorlopig net iets beter met 158.000 bezoekers. Het was destijds de meest succesvolle Vlaamse film, met alleen 'De Premier' van Erik Van Looy die de agenten kon overtreffen.

Er was nochtans geen grote productie voor nodig, want 'De Tunnel' is op amper elf dagen gedraaid, 'De Grote Geldroof' op slechts acht. Iets dat kritiek opwekt onder filmmakers.

'De Premier' kreeg dan wel zo’n 350.000 bezoekers meer dan 'De Buurtpolitie: de Grote Geldroof', maar kostte met vijf miljoen euro twintig keer zo veel.

Kritiek of niet, de derde 'Buurtpolitie'-film is een feit. Dankzij groot succes van de eerste twee films mogen fans in 2019 weer nieuwe avonturen van hun favoriete agenten verwachten.

Strip

Er bestaat ook stripreeks met de avonturen van de agenten en ook die doet het goed. Na een eerste strip 'De roze olifant', komt er nu ook een tweede album uit. 'Mister Moustache' heet het en in het verhaal krijgt het korps te maken met de inval van 'wilde dieren'.