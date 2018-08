"Dat geile kereltje besprong mij": uitgelekte sms'en en intieme foto doen vermoeden dat Argento wel degelijk seks had met 17-jarige acteur Sven Van Malderen

22 augustus 2018

22u45

Bron: TMZ/Daily Mail 0 Film Asia Argento beweert dat ze nooit intiem geweest is met acteur Jimmy Bennett, dus ook niet toen hij nog maar zeventien jaar was. Een foto en enkele sms'jes die showbizzsite TMZ kon bemachtigen, lijken echter op het tegendeel te wijzen. "De seks voelde raar aan. Dat geile kereltje besprong mij", klinkt het.

Er bestaan vier foto's van de bewuste avond in het Marina del Rey-hotel in mei 2013. Op een ervan is te zien hoe Argento -37 op dat moment- en Bennett elkaar in bed vasthouden. De ene topless, de andere in blote bast.

Asia Argento and 17-Year-Old Boy in Bed in Sexual Encounter https://t.co/y6EeKOdPT7 TMZ(@ TMZ) link

De sms'jes die Argento vorige maandag naar een vriend verstuurde, zijn intussen uitgelekt via TMZ. Aan duidelijkheid laten ze alvast niets te wensen over, de actrice geeft zelfs ronduit toe dat ze met Bennett gevreeën heeft. "De mensen weten enkel wat de New York Times geschreven heeft, maar dat is slechts één kant van het verhaal", klinkt het. "Dat geile kereltje heeft mij besprongen. Ik noem het geen verkrachting, maar ik was verstijfd. Hij zat bovenop mij. Ik ben hem toen niet gaan aangeven omdat ik sympathie voor hem had, hij was als kindacteur slachtoffer van de filmindustrie en van zijn ouders. Nadien vertelde hij me dat ik al sinds zijn twaalfde zijn seksuele fantasie was. Ik wist niet dat hij minderjarig was tot die afpersingsbrief in de bus viel. Tot twee weken daarvoor bleef hij me ook naaktfoto's sturen."

"Ik verhuis naar Afrika"

"Als ik hierdoor mijn werk kwijtspeel, verhuis ik naar Afrika of het Amazonewoud", klinkt het voorts. "Ik wil dan bij de 90% van de wereld horen die zich hier geen bal van aantrekt. Niet bij die heimelijke en zieke tien procent westerlingen."

Wat als de foto in bed aan het licht zou komen? Dat zou er dan wel slecht uitzien voor haar, oordeelt de vriend. "Je ziet enkel mijn borsten, dat heeft niets te betekenen." En wist ze dan echt zijn leeftijd niet, als ze al zo lang met hem samengewerkt had? "In Frankrijk en Italië mag het zelfs al vanaf 15 jaar. Toen ik zelf net 17 geworden was, had ik een relatie met iemand van 33. En dat heeft jaren geduurd." Hier kan u de hele collectie lezen.

"Diep geschokt"

Argento ontpopte zich tot een van de voortrekkers van de #MeToo-beweging met haar aantijgingen tegen filmbons Harvey Weinstein. Nu uitlekte dat ze zelf zwijggeld betaald zou hebben vanwege seksueel misbruik is de stemming echter gekeerd. Bennett vroeg naar verluidt 3 miljoen euro schadevergoeding, Argento betaalde uiteindelijk 'slechts' 328.000 euro.

Gisteren reageerde de actrice voor het eerst zelf op de beschuldigingen. "Ik ben diep geschokt en gekwetst omdat ik nieuws moet lezen dat absoluut onwaar is. Ik heb nooit enige seksuele relatie gehad met Bennett", klonk het in de verklaring. "Ik was jaren bevriend met hem, maar dat stopte na mijn onthulling in de Weinstein-zaak. Bennett, die toen zware financiële problemen had en zelfs miljoenen eiste van zijn eigen familie, vorderde plots een enorme som geld van me."

Negatieve publiciteit vermijden

Volgens Argento besliste haar vriend, de recent overleden kok Anthony Michael Bourdain, de som te betalen omdat hij negatieve publiciteit wilde vermijden. De actrice heeft het over de "zoveelste ontwikkeling in een reeks gebeurtenissen die haar erg verdrietig maken en een langdurige kwelling zijn".

Argento en Bennett leerden elkaar in 2003 kennen op de set van 'The Heart is Deceitful Above All Things'. Zij speelde daarin een drugsverslaafde prostituee, hij nam de rol van haar zoon voor haar rekening. "Je was nog maar 7 jaar, maar je was toen al een van de meest talentvolle acteurs die ik ooit ontmoet heb", schreef ze in een tweet uit 2012. Enkele maanden later zouden ze samen in bed duiken.