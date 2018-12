‘Crazy Rich Asians’ overal een hit, behalve in China TK

03 december 2018

10u24

Bron: ANP 0 Film Chinese bioscoopbezoekers lopen niet warm voor de internationale hit ‘Crazy Rich Asians’. De film haalde in de doorgaans lucratieve markt sinds de release afgelopen vrijdag maar 1,2 miljoen dollar op, meldt The Wrap.

In Hollywood was de romantische comedy baanbrekend wegens de overwegend Aziatische cast. Het succes van de film, die internationaal al een kleine 250 miljoen dollar ophaalde, bewees dat er wel degelijk een markt was voor een film met voornamelijke Aziatische acteurs.

Filmanalisten denken dat Chinese filmkijkers niet zitten te wachten op een Amerikaanse film met Aziatische hoofdrolspelers omdat er genoeg films met Chinese acteurs uit eigen land uitkomen. De Chinese autoriteiten laten jaarlijks maar 34 buitenlandse films toe in het land. ‘Crazy Rich Asians’ - een romantische komedie die draait om de Chinese elite in Singapore - mocht in de originele montage vertoond worden, maar kreeg wel een nieuwe titel. Vrij vertaald: 'Avonturen van de Golddiggers'.