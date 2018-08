'Crazy Rich Asians' maakt filmmakers bijna net zo rijk als hun personages MVO

27 augustus 2018

13u38 0 Film 'Crazy Rich Asians', de eerste Amerikaanse film in 25 jaar tijd met een volledig Aziatische cast, scheert hoge toppen in de box office. Daarmee stoot de prent tegen alle verwachtingen in enkele andere grote producties van de troon.

Na een succesvolle opening vorig weekend, bracht de film al 26 miljoen dollar, ofwel 22 miljoen euro op. Een mooie start voor de de glamoureuze rom-com over een vrouw die ontdekt dat haar partner schatrijk is. Ook deze week wordt verwacht dat de film ongeveer evenveel geld binnenhaalt. Daarmee staat 'Crazy Rich Asians' met gemak op nummer 1 in de ranglijsten.

En dat zijn enkel nog de cijfers uit de V.S.. Nu de film ook in Europa en daarbuiten naam begint te maken, komt de wereldwijde opbrengst al op 72 miljoen euro na 12 dagen. Het kostte maar 30 miljoen dollar om de prent te maken, dus ook de winstmarge is hoog.

'Crazy Rich Asians' is gebaseerd op een populair boek van Kevin Kwan, dat nu zal worden omgetoverd tot een trilogie. "Het eerste deel doet het zo goed", klinkt het bij de producers. "We kunnen niet wachten om de rest van het verhaal te vertellen."

Andere grote releases van vorig weekend doen het veel minder goed. 'The Happytime Murders', bijvoorbeeld, een vreemde komedie met Melissa McCarthy én een paar poppen in de hoofdrol, leeft niet op naar de verwachtingen. Hij eindigt op de derde plaats in de rangschikking, vlak onder 'The Meg', een grote Hollywoodproductie over een gigantische haai.

Best verkopende films in de V.S. deze week

1. 'Crazy Rich Asians' — 21,5 miljoen euro

2. 'The Meg' — 11 miljoen euro

3. 'The Happytime Murders' — 8,5 miljoen euro

4. 'Mission: Impossible Fallout' — 7 miljoen euro

5. 'Christopher Robin' — 5 miljoen euro