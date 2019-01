‘Coming to America’ krijgt na meer dan 30 jaar een vervolg KD

12 januari 2019

12u18

Bron: EW 0 Film 31 jaar nadat ‘Coming to America’ in de zalen kwam, bevestigt hoofdrolspeler Eddie Murphy (57) dat er een vervolg in de maak is. “Ik kijk ernaar uit om mijn personage weer tot leven te wekken", glundert de ster.

“Ik kijk ernaar uit om al deze iconische en geliefde personages terug naar het grote scherm te brengen”, aldus de acteur. Binnenkort kruipt de Amerikaanse sterspeler terug in de huid van Prins Akeem in het vervolg op de legendarische film. Het brein achter het vervolg is ‘Black-ish’-producer Kenya Barris.

In 2017 werden er al plannen gemaakt om een vervolg op de prent te maken, maar die plannen werden nooit verwezenlijkt. Nu lukte het dus wel. “Na vele jaren wachten ben ik enthousiast om mede te delen dat ‘Coming to America 2’ eindelijk officieel is”, aldus Eddie Murphy. “We hebben een geweldig team samen kunnen stellen onder leiding van Craig Brewer.”

Voorlopig is er nog niets bekend over de verhaallijnen van de sequel, maar in de Amerikaanse pers wordt er wel al volop over gespeculeerd. EW meent te weten dat Prins Akeem in de vervolgfilm terugkeert naar Amerika om zijn verloren zoon te vinden. De verloren zoon is immers troonopvolger van het fictieve Afrikaanse land Zamunda.