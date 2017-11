'Coco' verovert de box office. Maar wat is de beste Pixar-film aller tijden? Dit is onze top 10 editors

16u25 0 Film Hoewel 'Coco' alles heeft wat een goeie Pixar-film moet hebben, haalt hij het lijstje (nog) niet. Deze 10 klassieker doen dat wél!

rv 'Coco' haalt onze top tien (nog) niet.

10 'Toy Story'

De rivaliteit tussen Buzz Lightyear en Woody is hilarisch.

'Toy Story' uit 1995 was het eerste écht kassucces voor Pixar. De eerste computergeanimeerde film ook. En geregisseerd door genie John Lasseter (die recent met verplicht verlof ging na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag). Het verhaal is even simpel als geniaal: wanneer er geen mensen in de buurt zijn, komt speelgoed tot leven. En in de speelkamer van het jongetje Andy komt het tot een stevige rivaliteit wanneer zijn favoriete speelgoedje, de cowboy Woody, plots concurrentie krijgt van een nieuw stuk speelgoed: Buzz Lightyear. De grappige tweestrijd tussen de twee genereert een dynamiek die we sinds 'Tom and Jerry' niet meer gezien hadden.

9 'Ratatouille'

DISNEY Een rat met een passie voor koken, je moet er maar opkomen.

Terecht winnaar van een Oscar voor Beste Animatiefilm. 'Ratatouille' uit 2007 vertelt het verhaal over een rat met passie voor koken. Hij wordt vriendjes met een klunzig keukenhulpje en samen worden ze een culinaire sensatie in Parijs. Een filmpje om van te smullen!

8 'Up'

EPA Er ontstaat een onverwachte vriendschap tussen de 'irritante' scoutsjongen Russell en de 'norse' oude weduwnaar Carl.

Carl, een vereenzaamde brompot, wil de wens van zijn overleden echtgenote vervullen en verhuist naar de Paradijswaterval in Zuid-Amerika door... duizenden heliumballonnen aan zijn huis te binden en er zo mee weg te vliegen. Hij blijkt onverwacht een verstekeling te hebben, de volgens hem irritante jonge scout Russell. Hij moet de jongen nu wel meenemen. Het begin van een dol avontuur en een onverwachte vriendschap.

7 'The Incredibles'

Een gezin superhelden.

'The Incredibles' uit 2004 is een parodie op de Marvel- en DC Comics-films met een gezin superhelden in de hoofdrol. In de film blijkt dat zo'n gezin eigenlijk met dezelfde problemen te kampen krijgt als een doorsnee familie. Of misschien zelfs nog iets meer. Gelukkig duikt er een ultieme slechterik op die bestreden moet worden, waardoor de familiebanden weer aangehaald worden. Later dit jaar verschijnt 'The Incredibles 2' in de zalen.

6. 'Brave'

Kos Merida is de stoerste prinses uit de Disney-geschiedenis.

Het eerste resultaat van de nauwe samenwerking tussen Pixar en Disney. 'Brave' uit 2012 levert met prinses Merida de stoerste prinses uit de Disney-geschiedenis op. Bij momenten een beetje eng voor het doelpubliek, maar hij won wel de Oscar voor Beste Animatiefilm!

5 'Toy Story 3'

Disney/Pixar Andy's speelgoed komt in een kinderdagverblijf terecht waar een dictatoriale knuffelbeer de plak zwaait.

Wanneer hun 'baasje' Andy 17 jaar is en zijn speelkamer opruimt, komen Woody en co. per ongeluk in een kinderdagverblijf terecht. Daar blijkt één en ander niet pluis te zijn. Het speelgoed blijkt er onderdrukt te worden door een speelgoedbeer met dictatoriale trekjes. Woody moet zijn vrienden uit die vreselijke omgeving redden én wil ook Andy terugvinden zodat het speelgoed weer thuis kan komen. Maar die 'thuis' vinden ze pas wanneer het verleden losgelaten kan worden. Deze film uit 2010 is de enige 'Toy Story' die een Oscar won.

4 'Monsters Inc'

REUTERS Scully en Mike, de 'schattige' monsters.

Hoe transformeer je de monsters die onder bedden of in kasten van kinderkamers leven tot schattige idolen? Door ze in een Pixar-film op te voeren! Door de schuld van monster Scully belandt een meisje per ongeluk in de monsterwereld. Samen met zijn collega Mike probeert hij het meisje, dat ze 'Boo' dopen, verborgen te houden. Helaas wordt één en ander toch ontdekt, wordt Boo gevangen genomen en moeten Scully en Mike haar zien te redden. Een griezelfilm met de 'gr' van grappig!

3 'Toy Story 2'

Buzz moet Woody redden.

Woody wordt gestolen door een louche speelgoedverkoper. Hij wil Woody verkopen aan een Japans speelgoedmuseum. Buzz zet een reddingsactie op poten, maar wanneer hij een andere Buzz tegen het lijf loopt, vindt er een persoonsverwisseling plaats die voor de nodige complicaties zorgt. De spannendste én grappigste 'Toy Story' uit de reeks.

2 'Finding Nemo'

DISNEY ENTERPRISES 'Finding Nemo' was een absoluut kassucces.

Toegegeven: er zijn grappigere, spectaculairdere en spannender Pixar-films dan deze. Maar iconen verdienen respect. 'Finding Nemo' uit 2003 was een absoluut kassasucces én was de eerste Pixar-film die een Oscar voor Beste Animatiefilm won. Daarmee schreef hij natuurlijk geschiedenis en verdient hij deze hoge quotering.

1. 'Inside Out'

Pixar - RV De emoties van een meisje krijgen een gezicht.

De film waarmee Pixar zijn status van meest inventieve animatiestudio eindelijk weer eer aan deed. Pixar had de jaren voordien enkel sequels uitgebracht en werd zowaar een gebrek aan inspiratie verweten. Maar met deze film uit 2015, waarin de innerlijke emoties van een jong meisje een gezicht krijgen, slaagde Pixar er opnieuw in om grenzen te verleggen. Grappig, origineel, spannend en kleurrijk: 'Inside Out' heeft alles wat een Pixar-film een Pixar-film maakt. En je raadt het al: ook deze prent won een Oscar voor Beste Animatiefilm.