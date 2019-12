‘CATS’: Dé filmflop van het jaar, ondanks budget van 90 miljoen en indrukwekkende sterrencast Isabelle Deridder

27 december 2019

00u00 0 Film Ondanks een budget van zo'n 90 miljoen euro en een uitgebreide sterrencast lijkt de filmversie van 'Cats' vooral een serieuze kater te worden. Ook een tweede, digitaal opgepoetste poging lijkt de meubelen niet te redden. En al zeker niet in België, waar 'Cats 2.0' zelfs de zalen niet haalt. "Het enige positieve? De film duurt minder lang dan de musical."

Het moest een paradepoesje vanjewelste worden, de verfilming van 'Cats'. Om de succesmusical van de Britse componist Andrew Lloyd Webber alle slaagkansen te geven, werden topnamen als Idris Elba, Judi Dench, James Corden, Taylor Swift en tal van andere sterren ingeschakeld. Maar nog voor de film in de zalen liep, kreeg 'Cats' al bakken kritiek. Vooral het warrige verhaal en het uiterlijk van de katten moesten het daarbij ontgelden. Toen ook nog eens bleek dat de film in zijn eerste week slechts 6,5 miljoen dollar (5,9 miljoen euro) in de Amerikaanse box office wist op te halen - terwijl minstens 15 miljoen dollar werd verwacht - zag filmstudio Universal zich genoodzaakt om in te grijpen.

Universal bracht intussen een geüpdatete versie van de poezenprent uit, waarin de special effects wél op punt zouden staan. De Belgische filmliefhebber zal die bewerking verrassend genoeg niet te zien krijgen. "Bij ons zal geen andere versie worden gebruikt", laat Sony, dat de film bij ons verdeelt, weten. Nederlandse bioscoopgangers krijgen, net als de mensen die mogen stemmen bij de Oscars, wel 'Cats 2.0' te zien.

Schuldbekentenis

"Sorry voor de flauwe woordspeling, maar deze film is een verzopen kat", klinkt het bij regisseur Jan Verheyen. "Er zijn dit jaar nog grote films geflopt, maar ik denk dat 'Cats' wel de meest pijnlijke is. Een tweede versie van een film uitbrengen, zeker op dit niveau, is du jamais vu. Ook in Vlaanderen is dat bij mijn weten nog nooit gebeurd. Wij kunnen ons dat hier ook niet permitteren. Maar eerlijk? Het heeft weinig zin. Wat 'Cats' betreft: deze film valt in de categorie damaged goods. De hele sfeer die er nu rond hangt: dat krijg je niet meer rechtgetrokken. Pas op, ik vind het wel heel dapper dat ze dat proberen. Maar tegelijkertijd kan je dit ook opvatten als een schuldbekentenis. 'We hebben ons zo hard moeten haasten om onze releasedatum te halen, dat we een film hebben uitgebracht die niet zo goed is.' Dat is uiteraard niet tof als je al een filmkaartje hebt betaald."

"Vroeger gebeurde het weleens dat er onenigheid was tussen de regisseur en de filmstudio. Dan kreeg je op de dvd een director's cut: een soort van alternatieve montage", gaat Jan verder. "Nu, in het digitale tijdperk, kan je iets sneller ingrijpen dan tien à vijftien jaar geleden. Maar het blijft een kostelijke grap en het helpt weinig om de imagoschade te beperken. Of ze de release van de film dan niet beter hadden uitgesteld? Op een bepaald moment passeer je een point of no return en moet je kiezen. In dit geval is er beslist om door te gaan. Maar ook bij uitstel was de perceptie negatief geweest."

Geen plaats in cinema

Over de verwachtingen voor België wil Sony niet communiceren, maar voor Verheyen is het duidelijk dat de slaagkansen van 'Cats' bijzonder mager zijn. "Ik ga weer een flauw mopje maken, maar deze film is een vogel voor de kat. Ten eerste komt deze prent uit in een periode waarin de zalen vol zitten. Zo is er concurrentie van de nieuwe 'Star Wars', de vierde 'F.C. De Kampioenen'-film, 'Nachtwacht', 'Jumanji 2', 'Frozen 2'... Er is in feite geen plaats voor 'Cats'. En nu bioscoopuitbaters weten dat er een probleem is, zal er weinig motivatie zijn om iets extra's te doen ter promotie. Logisch ook: ze weten dat de kans reëel is dat het kijkerspubliek niet tevreden gaat zijn."

"Zelf ga ik wel naar 'Cats' kijken", zegt Jan. "Maar dat kan je eerder catalogiseren onder het ramptoerisme-effect. Normaal gezien zou ik van z'n leven niet gaan kijken, omdat ik die musical echt strontvervelend vond. Het enige goede nieuws over deze film was tot voor kort dat die minder lang duurt dan de musical. (lacht) 1.50 uur versus 2.30 uur, dus de ellende is in ieder geval minder lang. Maar ondertussen wil ik dus weten of het ook écht zo slecht is.”