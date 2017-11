'Cargo' valt in de prijzen op Grieks filmfestival MVO

Cargo, het speelfilmdebuut van Gilles Coulier, heeft zondagavond de Prijs voor Beste Scenario gewonnen op het Internationaal Filmfestival van Thessaloniki in Griekenland. Het scenario werd geschreven door Gilles Coulier en Tom Dupont.

Cargo opende in september het Filmfestival Oostende. De film vertelt het verhaal van een gezin dat tot de rand van de afgrond wordt gedreven. In de Noordzee valt Leon Broucke overboord uit zijn vissersboot, recht voor de ogen van zijn oudste zoon Jean. Leon verzeilt in een diepe coma en laat Jean achter met de verantwoordelijkheid over het familiebedrijf en een enorme schuldenberg. Na het ongeval van Leon komen tal van onuitgesproken conflicten tussen Jean en zijn twee broers aan de oppervlakte. In de hoofdrollen zien we Sam Louwyck, Wim Willaert en Sebastien Dewaele, samen met Chiel Vande Vyvere, Josse De Pauw en Roland Van Campenhout.

Gilles Coulier regisseerde ook al de succesreeks Bevergem (2015) en de voor Cannes geselecteerde kortfilms Mont Blanc (2012) en IJsland (2010).

De Internationale Jury in Thessaloniki bestond dit jaar uit de Palestijnse actrice Annemarie Jacir, de Griekse actrice Maria Nafpliotou, de Iraans-Amerikaanse acteur Payman Maadi, de Franse sound designer Bruno Tarrière en Karel Och, artistiek leider van het Internationaal Filmfestival van Karlovy Vary.

'Cargo' is niet de enige Belgische productie die dit weekend aandacht kreeg. Ook de Belg Sahim Omar Kalifa viel gisterenavond in Frankrijk met zijn jongste speelfilm 'Zagros' tot tweemaal toe in de prijzen. Hij won de Atlas d'argent voor Beste Regie tijdens de 18e editie van het Internationaal Filmfestival van Arras. De Internationale Jury vond het debuut "zeer aangrijpend en indrukwekkend". De film werd ook door het publiek als favoriet gekozen en sleepte de publieksprijs in de wacht.