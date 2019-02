‘Captain Marvel’ opent met eerbetoon aan Stan Lee MVO

28 februari 2019

20u43

Bron: ANP 0 Film De nieuwe Marvel-film ‘Captain Marvel’, die volgende week in de bioscopen te zien is, opent met een eerbetoon aan striptekenaar Stan Lee. De bedenker van vele Marvel-comics overleed in november op 95-jarige leeftijd.

Regisseur Anna Boden en Ryan Fleck vertellen donderdag in een interview met de Britse krant Metro dat vóór de begintitels van de film wordt stilgestaan bij het overlijden van Lee. Toen de makers het eerbetoon voor de eerste keer zagen, hielden zij het niet droog, bekennen ze. De regisseurs vermoeden dat ditzelfde zal gelden voor veel fans.

Eerder werd al bekendgemaakt dat ‘Captain Marvel’ ook een gebruikelijke ‘cameo’ (een klein bijrolletje) van Lee bevat. De beroemde tekenaar is te zien in alle films die van zijn werk zijn gemaakt. Er is ook al een cameo opgenomen voor de nieuwe Avengers-film ‘Endgame’, die later dit jaar te zien zal zijn.

‘Captain Marvel’ speelt zich af in de jaren negentig en vertelt hoe piloot Carol Danvers een van de grootste helden uit het Marvel-universum wordt. Behalve Brie Larson speelt ook acteur Samuel L. Jackson een hoofdrol. Hij speelt een jonge versie van het personage Nick Fury, dat al in diverse Marvel-films te zien was. Met behulp van digitale technieken is de nu zeventigjarige acteur dertig jaar jonger gemaakt.