‘Captain Marvel’ maakt vliegende start in Belgische box office: beste opening ooit voor nieuw personage MVO

08 maart 2019

06u51 0 Film Met 28.580 verkochte tickets op de openingsdag staat ‘Captain Marvel’ meteen op kop van de box office in België. De film haalt daarmee de beste openingsdag ooit voor een film in het Marvel Cinematic Universe die een nieuw personage introduceert.

Daarbovenop realiseert ‘Captain Marvel’ ook de beste openingsdag sinds de release van ‘Avengers: Infinity War’ en de derde beste openingsdag ooit voor een superheldenfilm (na ‘Spider-Man 3' en ‘Avengers: Infinity War’).

Ter vergelijking brachten ‘Doctor Strange’ 8.452, ‘Guardians Of The Galaxy’ 13.527, ‘Ant-Man’ 9.272 en ‘Black Panther’ 18.408 kijkers naar de bioscoop op hun openingsdag.

‘Captain Marvel’ van Marvel Studios speelt zich af in de jaren negentig en is een compleet nieuw avontuur uit een tot nu toe onzichtbare periode in de geschiedenis van het Marvel Cinematic Universe. De prent volgt de reis van Carol Danvers, die één van de machtigste helden van het universum wordt. Terwijl een galactische oorlog tussen twee buitenaardse rassen de aarde bereikt, bevindt Danvers zich samen met een klein groepje bondgenoten in het midden van de maalstroom.

De hoofdrollen zijn voor Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law en Ben Mendelsohn.