'Call Me By Your Name' krijgt sequel

05 december 2018

De Oscargenomineerde film 'Call Me By Your Name' krijgt een vervolg. André Aciman, auteur van de roman waarop de prent gebaseerd is, kondigde zopas een sequel aan. Filmmaker Luca Guadagnino bevestigde dat hij ook dat boek zal verfilmen.

In ‘Call Me By Your Name’ spelen Timothée Chalamet en Armie Hammer twee jonge mannen, tiener Elio en universitair Oliver, die in minder dan ideale omstandigheden voor elkaar vallen. In het grootste geheim beginnen ze tijdens de zomervakantie een relatie met elkaar, maar dat loopt niet altijd over een leien dakje.

Waar de film eindigt terwijl Elio en Oliver nog jong zijn, zou het vervolg zich 20 jaar later afspelen. “Ik zou graag een vervolgverhaal zien op ‘Call Me By Your Name’”, tweette Aciman. “Ik ben er zelfs eentje aan het schrijven.”

Guadagnino bevestigde al eerder dat hij van plan was om één of meerdere vervolgfilms te maken. “Aan het einde van het eerste boek zijn er 40 pagina’s die het verdere leven van Elio en Oliver overlopen, tot 20 jaar later. De auteur gaf daarmee aan dat er ruimte was voor een vervolg. Als de eerste film ging over opgroeien en zelfontdekking, dan kan de tweede misschien gaan over de plaats van deze jongemannen in de wereld. Wat willen ze? En wat is er 20 jaar later nog over van de emotionele rollercoaster die hen maakte wie ze zijn?”

Het enige obstakel is de twijfelachtige houding van James Ivory, de screenwriter die de Oscar voor ‘Beste Aangepaste Screenplay' won voor ‘Call Me By Your Name’. Ivory zag een sequel namelijk niet zitten. “Dat lijkt me overbodig,” zei hij daar even geleden al over. “Ik denk niet dat Aciman een vervolg wil schrijven, en het blijft zijn verhaal met zijn personages. Zonder hem kunnen ze geen tweede film maken, dus ik ga het ook niet proberen.”

Nu Aciman wél zelf een tweede boek schrijft, zal Ivory misschien alsnog tekenen voor het project.

I would actually love a sequel to Call Me by Your Name. In fact I am writing one. André Aciman(@ aaciman) link