‘Boyhood’-regisseur start weer langlopend project SDE

30 augustus 2019

07u19 0 Film Richard Linklater (59) krijgt maar geen genoeg van ambitieuze projecten. Nadat hij eerder al hoge ogen gooide met de film ‘Boyhood’, die tussen 2001 en 2013 opgenomen werd en dezelfde acteurs volgt terwijl ze ouder wordt, stort hij zich nu opnieuw voor lange tijd op een filmproject. De regisseur gaat aan de slag met de musical ‘Merrily We Roll Along’, die hij in twintig jaar gaat opnemen.

‘Merrily We Roll Along’ ging in 1981 in première op Broadway. De musical, gebaseerd op een toneelstuk uit de jaren 30, werd geschreven door George Furth, met muziek en songteksten van Stephen Sondheim. Het verhaal draait om Franklin Shepard die ooit een succesvol theatercomponist was maar zijn vrienden en vak achter zich heeft gelaten om films te gaan produceren. De musical begon in die Hollywoodperiode, en keek van daaruit twintig jaar terug.

“Ik zag ‘Merrily’ voor het eerst in de jaren tachtig en werd meteen verliefd", zegt Linklater. “Ik kan me geen betere plaats inbeelden om de komende twintig jaar door te brengen, dan de wereld uit een Sondheim-musical. Ik stap niet zomaar in zo’n project dat meerdere jaren duurt, maar het lijkt de enige manier om dit verhaal eer aan te doen.”

De hoofdrollen zullen gespeeld worden door Beanie Feldstein, Ben Platt en Blake Jenner.