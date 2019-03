‘Bohemian Rhapsody’ zal in China worden uitgebracht “zonder homoseksuele content” MVO

01 maart 2019

07u00 0 Film Waar de meeste filmcritici het erover eens zijn dat er te wéinig van Freddie Mercury’s liefde voor mannen te zien is in ‘Bohemian Rhapsody’, vinden ze het in China net te veel. In het hele land zal er alleen een versie van de film zonder homoseksuele scènes te zien zijn.

De prent kreeg veel kritiek omdat de controversiële kantjes van Mercury’s leven - onder meer zijn drugsverslaving en ongepaste praktijken tijdens feestjes - helemaal weggewassen waren. “Niet realistisch en té idealistisch”, klonk het. In China zijn ze daar echter blij mee, en volgens de plaatselijke distributeurs kan het verhaal nog héél wat meer ingekort worden.

Hoewel hoofdrolspeler en Oscarwinnaar Rami Malek slechts een enkele expliciet in beeld gebrachte kus deelt met zijn mannelijke tegenspeler, zal de film verknipt worden zodat de scène niet getoond hoeft te worden in de Chinese zalen. De lokale cultuur is nog te homofoob om zulke beelden te vertonen. Officiële instanties noemen de originele versie van ‘Bohemian Rhapsody’ “ongepast voor het Chinese publiek”. Op woensdag 27 februari werd bekendgemaakt dat de film alsnog in China vertoond zou worden, gezien er een akkoord was bereikt over het verwijderen van “ongewenste” content. Niet alleen de kus, maar ook de weinige referenties naar drugsgebruik zullen weggeknipt worden.

Censuur tijdens Oscars

De beslissing krijgt veel negatieve kritiek op sociale media. “Het gaat volledig in tegen wat men met de film wilde bereiken”, klinkt het. Bovendien vermeldde Malek, die een Oscar won voor zijn prestatie als Mercury, in zijn Oscarspeech dat hij blij was dat hij Mercury kon vieren zoals hij was. “Wij maakten een film over een homoseksuele man, een immigrant, die gewoon zonder excuses zichzelf was. En het feit dat ik zijn verhaal hier vandaag samen met jullie mag vieren is een teken dat we een honger hebben voor verhalen zoals deze.”

In China werd de ondertiteling van zijn speech veranderd naar ‘speciale groep’ in plaats van ‘homoseksuele man en immigrant’. “Walgelijk”, klinkt het op Twitter. “We zijn te ver gekomen om vandaag de dag nog zulke content nog te censureren.”

Rami: we made a film about a gay man

China's TV : he said they made a film about special people

Me: could you just kindly FUCK OFF https://t.co/0iMtafZluA Xinyi🐵(@ LGFanGirl) link