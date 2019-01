‘Bohemian Rhapsody’ kans op filmprijs ontzegt na beschuldigingen aan adres regisseur Bryan Singer SD

25 januari 2019

11u00

Bron: ANP 0 Film De Queen-biopic ‘Bohemian Rhapsody’ wordt van de lijst met genomineerden voor een GLAAD Media Award geschrapt. Dat maakte de Amerikaanse non-profitorganisatie zelf bekend. De beslissing komt er nadat Bryan Singer, de regisseur van de film, in een nieuw onderzoek opnieuw beschuldigd werd van seksueel misbruik.

Normaal gezien wordt vandaag de volledige lijst met genomineerden voor de GLAAD Media Awards bekend gemaakt, maar gisteren al communiceerde de organisatie dat ‘Bohemian Rhapsody’ niet langer kans maakt op een award voor Outstanding Film - Wide Release.

De beslissing komt er nadat het magazine The Atlantic eerder deze week een onderzoek publiceerde over regisseur Bryan Singer, waarin verschillende mannen beweren dat ze door Singer misbruikt werden toen ze minderjarig waren. In een statement noemt GLAAD, een non-profitorganisatie die zich inzet voor een oprechte presentatie van de LGBTQ-gemeenschap in de media, het een moeilijke beslissing om de film te verwijderen. “Het verhaal uit The Atlantic deze week bracht een realiteit aan het licht die niet kan worden genegeerd of stilzwijgend kan worden beloond. GLAAD dringt er bij de media en de industrie in het algemeen op aan om niet te vergeten dat de overlevenden van seksueel geweld op de eerste plaats moeten komen. Het team dat zo hard aan ‘Bohemian Rhapsody’ heeft gewerkt, en de erfenis van Freddy Mercury, verdienen beter dan op deze manier besmet te worden.”

Oscars

Singer regisseerde het leeuwendeel van ‘Bohemian Rhapsody’, maar verliet de productie vroegtijdig na conflicten met de producers en veelvuldige afwezigheden. Later beweerde hij dat hij voor zijn zieke moeder moest zorgen. Hij werd vervangen door Dexter Fletcher. De film doet het in ieder geval goed tijdens het awardseizoen, en wist onder andere vijf Oscarnominaties binnen te halen, waaronder eentje voor Beste Film. In dezelfde categorie won de productie ook al een Golden Globe. Een beeldje op de GLAAD Media Awards was dus zeker geen onwaarschijnlijkheid.