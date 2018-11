‘Bohemian Rhapsody’ bewijst het: 2018 is het jaar van films die zeurende critici overtreffen MVO

Bron: The Guardian 0 Film “Een saaie promoprent die gesponsord lijkt door de band zelf” en “amper diepgang in het leven van Mercury”, het zijn slechts enkele negatieve commentaren die critici over de film ‘Bohemian Rhapsody’ lieten vallen. Toch scoort de film monsterlijk goed in de box office.

Hoewel critici overwegend negatief blijven over de biografie van Queen-zanger Freddie Mercury - met als grootste commentaar dat er in feite helemaal niet zoveel over zijn leven verteld wordt - grabbelen fans nog steeds enthousiast naar een ticketje.

Sterker nog, wereldwijd bracht de film al ruim 140 miljoen dollar op, ofwel zo’n 122 miljoen euro.

Enorme kloof

Toch scoort de film slechts 49% op Metacritic, een site die zich baseert op de gemiddelde reviews die een film al kreeg van critici. Maar wat als we niet alleen naar critici luisteren?

Rotten Tomatoes, de bekende site die de reviews van critici met die van het grote publiek vergelijkt, legt een enorm contrast bloot. Waar de film bij critici slechts 60% scoort, plakt het publiek er een dikke 94% op. Mensen zijn ondanks de negatieve reviews dus toch gaan kijken, én ze vonden het goed.

Venom

Geen enkele criticus verwacht dat zijn of haar woorden een film zullen maken of breken, maar enkele prominente critici vragen zich af hoe nuttig ze nog zijn. Het is namelijk niet de eerste keer - en ook niet de eerste keer dit jaar - dat ze er collectief volledig naast zitten.

Kijk bijvoorbeeld maar naar de Spiderman spinn-off-film ‘Venom’, die enkele maanden geleden met de grond gelijk werd gemaakt op zowat elk filmkanaal. “Prutswerk, monotoon en gewoon saai”, klonk het toen. Dat hield de vele Venom-fans echter niet tegen om in grote getallen naar de bioscoop te hollen.

35% tevredenheid op Metacritic, 29% op Rotten Tomatoes... maar het publiek zegt: 87%. Bovendien bracht de film al 500 miljoen dollar (435 miljoen euro) op.

Het geheim

Maar wat is dan het geheim van die critici-overstijgende films? Heel simpel: merkherkenning. Franchises als Marvel (‘Venom’) kunnen rekenen op een legioen aan trouwe fans die zowat elke superheldenfilm gaan bekijken, al is het alleen al in de hoop op verborgen hints over de vervolgfilms.

‘Bohemian Rhapsody’ teert dan weer op het gouden nalatenschap van Queen, de belofte van een herkenbare soundtrack vol meezingers en het internationale gemis van Freddie Mercury. Al moet het gezegd worden: critici bleven over het algemeen lovend over de prestatie van hoofdrolspeler Rami Malek, wat kan hebben meegespeeld in het vormen van de publieke opinie.

Maar waar het vroeger de sterrenfactor van de acteurs was die publiek naar de zalen lokte, is het nu vooral de sterrenfactor van de mensen die ze spelen.

Soms toch correct

Uiteraard is het niet zo dat alle critici er constant faliekant naast zitten. Recente populaire films zoals ‘Black Panther', ‘Avengers: Infinity War’ en ‘A Star Is Born’ kregen stuk voor stuk lovende reviews. Maar of het één ook met het ander te maken heeft? Dat wordt met de dag minder zeker.

En dat is misschien maar goed uit. Want in een maatschappij waarin we naar een ander tv programma kunnen kijken als het ene ons niet bevalt, naar muziek kunnen luisteren voor we iets downloaden en zelfs de meeste retail-items kunnen terugsturen als we niet tevreden zijn, betalen we wat films betreft nog altijd heel veel voor een ervaring die we misschien helemaal niet leuk vinden. Als elke kijker naar critici zou luisteren, zouden ze waarschijnlijk nog minder films gaan bekijken dan ze nu al doen. En daardoor zou de filmindustrie wel eens helemaal kunnen instorten.

De moraal van het verhaal? Geloof niet alles wat je leest op het internet en ga gewoon zelf eens een kijkje nemen, en ach, neem er ineens wat popcorn bij.

