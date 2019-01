‘Bohemian Rhapsody’-acteur Rami Malek reageert op zijn eerste Oscarnominatie: “Nooit gedacht dat dit een mogelijkheid was” MVO

23 januari 2019

17u24

Bron: Entertainment 2 Film Rami Malek, die de rol van Freddie Mercury speelde in ‘Bohemian Rhapsody’, was in Parijs toen hij hoorde dat hij een Oscarnominatie voor ‘Beste Acteur’ beethad. “Ik wist zelfs niet dat het op die dag bekendgemaakt werd.”

“Ik probeer me daar niet mee bezig te houden, zie je”, reageert hij op zijn prestatie. “Daar word je alleen maar zenuwachtig van. Toen de telefoon begon te rinkelen, was het aan het sneeuwen, eigenlijk had het iets magisch. Ik had het nooit verwacht. Want ja, wie verwacht zoiets nu? Het leek wel een droom. Zoiets overkomt je maar één keer, dus ik was erg blij met het nieuws.”

Zelfs nadat hij de Golden Globe al had binnengehaald, rekende hij niet op een Oscarnominatie. “Je begint het te overwegen, dat wel. ‘Zou het kunnen?’ Maar ik hoopte er niet op. Ik ben al een acteur kunnen worden, en slechts een heel kleine groep mensen krijgt die kans. Dat is al een zege op zich.”

Daarnaast laat hij weten dat hij het zat is om te praten over de negatieve kritiek die de film kreeg. Onder andere over enkele feitelijke fouten in de biografische film en het feit dat Mercury’s donkere kantjes niet aangekaart werden. “Daar heb ik in het verleden al eerlijk over gesproken, ik wil nu liever deze nominatie vieren zonder dat diezelfde vraag boven mijn hoofd blijft hangen.”