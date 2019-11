‘Blade Runner’ werd opgenomen in ‘82 maar speelt zich af in november dit jaar: hoe correct voorspelde de film 2019? MVO

05 november 2019

14u00

Het is zover, 'Blade Runner' gaat niet langer over de toekomst. De futuristische wereld van premiejager Rick Deckard werd in 1982 al ingeblikt, maar speelde zich volgens de filmmakers af in november 2019. Precies nu, dus. Tijd om de afrekening te maken: hoeveel correcte voorspellingen zaten er in deze klassieker van Ridley Scott?

Akkoord, even bombastisch als ‘Blade Runner’ het voorstelde is het niet geworden. De film was gebaseerd op ‘Do Androids Dream of Electric Sheep?’, een sci-fi-roman van Philip K. Dick uit 1968. Ontwerper Syd Mead noemde het project “realiteit voor zijn tijd”. “Ik wilde een wereld creëren waarin je kon zien dat de stad écht overbevolkt was. De mensen van de hogere klasse kwamen in feite nooit onder de veertigste verdieping. De straten op de grond waren meer een soort kelder.” In bepaalde buurten van New York zou men kunnen zeggen dat hij niet ver van de realiteit in 2019 af zat.

Daarnaast wordt reclame erg agressief voorgesteld in de film, zien we hoe technologie met stemcommando’s werkt en wordt de opwarming van de aarde voorgesteld als een serieus probleem... klinkt dat vandaag ook niet heel bekend in de oren? Onze ‘slimme reclame’ op Facebook voorspelt exact waar we naar op zoek zijn op basis van onze zoekgeschiedenis op het internet. Een gesprekje voeren met hulprobots Siri of ‘Hey Google’ vinden we niet meer dan normaal, en Greta Thunberg kan de voorspelling over de klimaatopwarming zeker beamen.

Misschien nog de meest accurate voorspelling van allemaal: synthwave - het muziekgenre dat steeds in ‘Blade Runner’ terugkomt - is terug in de mode. Het is een elektronische muziekstijl die gebaseerd is op de soundtracks van computerspellen uit de jaren ‘80.

Uiteraard zijn er ook voorspellingen die er vollédig naast zaten. Hoe graag we ook een vliegende auto zouden hebben, op dat punt zijn we nog lang niet. En ook de zogenaamde ‘replicants’, griezelige klonen die op mensen lijken maar in realiteit veel sterker en slimmer zijn, komen we gelukkig nog niet tegen op straat.