'Black Panther' verslagen door 'Pacific Rim' in Amerikaanse bioscoop MVO

26 maart 2018

07u31

Na vijf weken aan kop is 'Black Panther' dit weekend van de troon gestoten in de Amerikaanse bioscoop. Robotspektakel 'Pacific Rim Uprising' wist meer bezoekers te trekken dan het Marvel-epos.

De sequel van 'Pacific Rim' uit 2013 haalde 28 miljoen dollar (bijna 23 miljoen euro) op in de VS, terwijl 'Black Panther' het moest doen met 16,7 miljoen dollar (13,5 miljoen euro).

Met een Noord-Amerikaanse opbrengst van 630,9 miljoen dollar (510 miljoen euro), is 'Black Panther' nu de best verdienende superheldenfilm aller tijden in de VS en Canada. In Nederland bereikte de film van regisseur Ryan Coogler vorige week al die mijlpaal: Disney maakte donderdag bekend dat de film met een oogst van 6,89 miljoen euro de best scorende superheldenfilm ooit in Nederland is.