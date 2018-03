'Black Panther' gaat 'Avatar' achterna: vijfde week op 1 in VS MVO

19 maart 2018

06u35 0 Film 'Black Panther' blijft heer en meester in de Amerikaanse bioscoop. Ook afgelopen weekend eindigde de film weer bovenaan de box office-ranglijsten.

Het is de eerste keer sinds Avatar uit 2009 dat een film na vijf weken nog steeds op de nummer 1-positie staat in de VS. 'Black Panther' is pas de zevende film ooit die alleen in de VS al meer dan 600 miljoen dollar opleverde. Variety voorspelt dat de film volgende week de Amerikaanse bioscoopcijfers van 'Star Wars: The Last Jedi' en 'The Avengers' inhaalt en daarmee op de vijfde plek terecht komt van best scorende films in de VS. De top vier bestaat uit 'Avatar', 'Star Wars: The Force Awakens', 'Titanic' en 'Jurassic World'.

De film doet het ook in Nederland goed. Na drie weken was 'Black Panther' al de best bezochte film uit de stal van comicgigant Marvel ooit.